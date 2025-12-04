 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Вице-президент India Today объяснила длительность интервью Путина

India Today: интервью Путина длилось 100 минут вместо часа из-за его интереса
Рекламный щит с портретами Владимира Путина и Нарендры Моди в Нью-Дели, Индия
Рекламный щит с портретами Владимира Путина и Нарендры Моди в Нью-Дели, Индия (Фото: AP / ТАСС)

Вице-президент медиагруппы India Today Калли Пури рассказала, что интервью президента России Владимира Путина индийским СМИ продлилось 100 минут вместо заявленного часа из-за интереса самого собеседника. Это первое интервью Путина индийскому телеканалу за два десятилетия.

«Он интересовался вопросами, которые, как мы думали, его никогда не волновали, например темой окружающей среды», — сказала Пури.

Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию
Политика
Фото:Adnan Abidi / Reuters

Путин в преддверии визита в Индию дал интервью индийским журналистам. В частности, российский лидер рассказал, что его с премьер-министром Индии Нарендрой Моди связывают не только деловые, но и личные отношения. Также Путин рассказал о переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в Москве 2 декабря.

Российский лидер прибудет в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Он встретится с Моди и, как ожидается, обсудит ключевые аспекты сотрудничества в сфере торговли и обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что во время визита Россия и Индия планируют подписать важный пакет документов — в частности, будут обсуждаться поставки истребителей Су-57.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Индия интервью вопросы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Путин подверг сомнению название объединения «Большая семерка»
Политика
Путин рассказал, как план Трампа разделили на четыре пакета
Политика
Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 15:20 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 15:20
Могерини объявила об отставке с поста ректора колледжа после задержания Политика, 15:28
Как составить резюме: советы HR директора Образование, 15:27
Тренера «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест «Спартаку» Спорт, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
«Черкизово» ответило на сообщение о туберкулезе на комбинате в Москве Общество, 15:14
NYT подала в суд на Пентагон из-за новых ограничений для журналистов Политика, 15:07
В кабмине утвердили план мероприятий для структурных изменений экономики Политика, 15:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Чемпион КХЛ прервал серию из трех поражений Спорт, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
В МИДе пообещали «самую жесткую реакцию» на изъятие российских активов Политика, 14:54
Wildberries и Ozon рассказали о закупках индийских товаров Бизнес, 14:52
Европейские лоукостеры приготовились к возвращению на Украину Политика, 14:50
Олимпийской чемпионке попали лыжной палкой по лицу во время гонки Спорт, 14:45