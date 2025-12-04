Вице-президент India Today объяснила длительность интервью Путина
Вице-президент медиагруппы India Today Калли Пури рассказала, что интервью президента России Владимира Путина индийским СМИ продлилось 100 минут вместо заявленного часа из-за интереса самого собеседника. Это первое интервью Путина индийскому телеканалу за два десятилетия.
«Он интересовался вопросами, которые, как мы думали, его никогда не волновали, например темой окружающей среды», — сказала Пури.
Путин в преддверии визита в Индию дал интервью индийским журналистам. В частности, российский лидер рассказал, что его с премьер-министром Индии Нарендрой Моди связывают не только деловые, но и личные отношения. Также Путин рассказал о переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в Москве 2 декабря.
Российский лидер прибудет в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Он встретится с Моди и, как ожидается, обсудит ключевые аспекты сотрудничества в сфере торговли и обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что во время визита Россия и Индия планируют подписать важный пакет документов — в частности, будут обсуждаться поставки истребителей Су-57.
