Путин в преддверии визита в Индию рассказал об отношениях с Моди
Президент России Владимир Путин в интервью индийским журналистам заявил, что его с премьер-министром Индии Нарендрой Моди связывают не только деловые, но и личные отношения. Глава государства назвал Моди своим другом и охарактеризовал его как человека с твердой позицией.
Путин отметил, что история двусторонних отношений России и Индии «носит уникальный характер». «Хотел бы сказать, что путь, который прошла Индия с момента завоевания своей независимости — всего за 77 лет, это очень короткий срок в истории, — Индия проделала колоссальный путь развития», — сказал президент в интервью, отрывки из которого показали в прямом эфире на YouTube-канале India Today.
Полную версию интервью опубликуют сегодня в 18:30 мск. Оно было записано в Москве в преддверии визита российского президента в Индию. Он продлится с 4 по 5 декабря. У Путина запланированы переговоры с индийской делегацией во главе с Моди, на которых стороны обсудят вопросы «особо привилегированного стратегического партнерства», включая политику, экономику, науку и культуру, сообщала пресс-служба Кремля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что во время визита Россия и Индия планируют подписать важный пакет документов. По его словам, будут обсуждаться поставки Индии истребителей Су-57. «Су-57 — лучший истребитель в мире. Не будем раскрывать детали <...> много конкурентов», — сказал Песков. Фрагмент его комментария также показали в прямом эфире.
В Индию также прибыл министр обороны России Андрей Белоусов. Он примет участие в 22-м заседании двусторонней межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, в ходе которой будут обсуждаться «актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности», сообщила пресс-служба Минобороны.
