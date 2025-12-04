 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин в преддверии визита в Индию рассказал об отношениях с Моди

Путин рассказал, что их с Моди связывают не только деловые, но и личные отношения. Российский президент сегодня прибудет в Индию с двухдневным государственным визитом
Нарендра Моди и Владимир Путин
Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в интервью индийским журналистам заявил, что его с премьер-министром Индии Нарендрой Моди связывают не только деловые, но и личные отношения. Глава государства назвал Моди своим другом и охарактеризовал его как человека с твердой позицией.

Путин отметил, что история двусторонних отношений России и Индии «носит уникальный характер». «Хотел бы сказать, что путь, который прошла Индия с момента завоевания своей независимости — всего за 77 лет, это очень короткий срок в истории, — Индия проделала колоссальный путь развития», — сказал президент в интервью, отрывки из которого показали в прямом эфире на YouTube-канале India Today.

Полную версию интервью опубликуют сегодня в 18:30 мск. Оно было записано в Москве в преддверии визита российского президента в Индию. Он продлится с 4 по 5 декабря. У Путина запланированы переговоры с индийской делегацией во главе с Моди, на которых стороны обсудят вопросы «особо привилегированного стратегического партнерства», включая политику, экономику, науку и культуру, сообщала пресс-служба Кремля.

Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства
Политика
Фото:Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что во время визита Россия и Индия планируют подписать важный пакет документов. По его словам, будут обсуждаться поставки Индии истребителей Су-57. «Су-57 — лучший истребитель в мире. Не будем раскрывать детали <...> много конкурентов», — сказал Песков. Фрагмент его комментария также показали в прямом эфире.

В Индию также прибыл министр обороны России Андрей Белоусов. Он примет участие в 22-м заседании двусторонней межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, в ходе которой будут обсуждаться «актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности», сообщила пресс-служба Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Персоны
Владимир Путин Нарендра Моди Россия Индия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Сбербанк рассказал, как помогает привлекать трудовых мигрантов из Индии
Политика
Ушаков рассказал, с чего начнется визит Путина в Индию
Политика
Песков рассказал, что «Росатом» повезет в Индию предложение по малым АЭС
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 10:30 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 10:30
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как «простой» режим ПСН может привести к санкциям ФНС. Разбор ошибокПодписка на РБК, 10:43
Какие высокооплачиваемые профессии ИИ «удешевит» в первую очередь Образование, 10:40
Путин рассказал, как план Трампа разделили на четыре пакета Политика, 10:36
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Минфин планирует размещать выпуски ОФЗ в юанях ежегодно Инвестиции, 10:29
Курс юаня на Мосбирже упал до минимума с февраля 2023 года Инвестиции, 10:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Должник умер: как взыскать деньги и имущество с его наследниковПодписка на РБК, 10:10
Медведев пригрозил Европе репарациями за хищение российских активов Политика, 10:08
Путин назвал консенсус по мирному плану непростой задачей Политика, 10:05
Путин заявил, что территории ДНР и Новороссии будут взяты в любом случае Политика, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию Политика, 10:02
Как прошла юбилейная «Технологическая неделя» Компании, 10:00