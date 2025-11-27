 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

ЕП утвердил обязательство не признавать Крым и Донбасс российскими

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕП утвердил резолюцию о новых регионах. Президент Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории. Москва также подчеркивала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. Текст опубликован на сайте Европарламента. За документ проголосовал 401 депутат, против — 70, а воздержались 90 депутатов.

Помимо территориального вопроса в резолюции сказано, что любому устойчивому миру должен предшествовать режим прекращения огня. Кроме этого, парламент считает, что «двойственная политика США в отношении Украины наносит ущерб достижению мира», а любые вопросы относительно Украины не должны решаться без Украины, также как о Европе — без Европы.

«Любое мирное соглашение должно предусматривать полную компенсацию Россией материального и нематериального ущерба, причиненного ею Украине», — подчеркивается также в резолюции.

Депутаты призвали ЕС без дальнейших промедлений принять и реализовать юридически и финансово обоснованный «репарационный кредит» для Украины, обеспеченный замороженными российскими активами.

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. Предполагается, что Украина вернет деньги только в случае, если получит компенсацию от России.

Территории, гарантии и активы: чем отличаются мирные планы США и Европы
Политика
Фото:Emma Farge / Reuters

Крым, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признали их итогов и сочли произошедшее аннексией.

Президент России Владимир Путин называл среди условий для прекращения огня вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. Киев неоднократно говорил о намерении вернуть утраченные территории.

Москва подчеркивала, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, а также исключала уступки Украине остальных территорий. Путин также говорил, что любые действия с российскими замороженными активами будут считаться воровством.

Ранее газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский мирный план, который Великобритания, Франция и Германия подготовили как альтернативу американскому. Среди ключевых отличий, в частности, территориальные вопросы.

Согласно европейскому плану, Украина обязуется не возвращать утраченные территории военным путем, а переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения.

Версия США предусматривает, что Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения. При этом Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов.

Кроме этого, украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая России. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Евросоюз Крым Донбасс Новороссия Россия территории Украина резолюция
Материалы по теме
Зеленский заявил, что проведет «важные переговоры» по урегулированию
Политика
Путин выразил готовность зафиксировать отсутствие планов нападать на ЕС
Политика
Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 22:31 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
ЕП утвердил обязательство не признавать Крым и Донбасс российскими Политика, 22:43
«Динамо» проиграло «Зениту», но вышло в полуфинал Кубка России Спорт, 22:35
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области Общество, 21:54
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Зеленский заявил, что проведет «важные переговоры» по урегулированию Политика, 21:41
МОК допустил Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026 Спорт, 21:32
В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы из России Политика, 21:31
Венгерская MOL начала переговоры о покупке российской доли в NIS Бизнес, 21:30
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Топ-менеджеры «Европлана» не будут продавать свои акции Альфа-Банку Инвестиции, 21:19
Подозреваемый в смертельном ДТП сын сотрудницы ФНС задержан в Белоруссии Общество, 21:14