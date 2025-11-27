ЕП утвердил обязательство не признавать Крым и Донбасс российскими

ЕП утвердил резолюцию о новых регионах. Президент Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории. Москва также подчеркивала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт

Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. Текст опубликован на сайте Европарламента. За документ проголосовал 401 депутат, против — 70, а воздержались 90 депутатов.

Помимо территориального вопроса в резолюции сказано, что любому устойчивому миру должен предшествовать режим прекращения огня. Кроме этого, парламент считает, что «двойственная политика США в отношении Украины наносит ущерб достижению мира», а любые вопросы относительно Украины не должны решаться без Украины, также как о Европе — без Европы.

«Любое мирное соглашение должно предусматривать полную компенсацию Россией материального и нематериального ущерба, причиненного ею Украине», — подчеркивается также в резолюции.

Депутаты призвали ЕС без дальнейших промедлений принять и реализовать юридически и финансово обоснованный «репарационный кредит» для Украины, обеспеченный замороженными российскими активами.

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. Предполагается, что Украина вернет деньги только в случае, если получит компенсацию от России.

Крым, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признали их итогов и сочли произошедшее аннексией.

Президент России Владимир Путин называл среди условий для прекращения огня вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. Киев неоднократно говорил о намерении вернуть утраченные территории.

Москва подчеркивала, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, а также исключала уступки Украине остальных территорий. Путин также говорил, что любые действия с российскими замороженными активами будут считаться воровством.

Ранее газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский мирный план, который Великобритания, Франция и Германия подготовили как альтернативу американскому. Среди ключевых отличий, в частности, территориальные вопросы.

Согласно европейскому плану, Украина обязуется не возвращать утраченные территории военным путем, а переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения.

Версия США предусматривает, что Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения. При этом Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов.

Кроме этого, украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая России. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.