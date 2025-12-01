Трамп обсудит дальнейшие действия по Венесуэле с военными и дипломатами

CNN: Трамп в Овальном кабинете обсудит действия по Венесуэле с Хегсетом и Рубио

США стянули к берегам Венесуэлы крупнейшую группировку войск за десятилетия. Трамп вечером обсудит ситуацию с главами Пентагона и Госдепартамента

Дональд Трамп (Фото: Anna Rose Layden / Reuters)

Президент США Дональд Трамп проведет новую встречу в Овальном кабинете по поводу дальнейших действий в отношении Венесуэлы, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Встреча начнется в понедельник, 1 декабря, в 17:00 по местному времени (01:00 мск следующего дня), в обсуждении примут участие глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Вечером в субботу, 29 ноября, Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он затем отказался объяснять значение своих слов и предложил: «Не вкладывайте в это никакого смысла». США считают Венесуэлу «не очень дружественной страной», добавил американский лидер.

МИД Венесуэлы назвал заявление Трампа о воздушном пространстве актом моральной агрессии.

В Карибском море, неподалеку от берегов Венесуэлы, развернута крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий — 15 тыс. человек. По одним оценкам, это рекорд со времен вторжения в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года.