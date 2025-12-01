 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп обсудит дальнейшие действия по Венесуэле с военными и дипломатами

CNN: Трамп в Овальном кабинете обсудит действия по Венесуэле с Хегсетом и Рубио
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
США стянули к берегам Венесуэлы крупнейшую группировку войск за десятилетия. Трамп вечером обсудит ситуацию с главами Пентагона и Госдепартамента
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Rose Layden / Reuters)

Президент США Дональд Трамп проведет новую встречу в Овальном кабинете по поводу дальнейших действий в отношении Венесуэлы, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Встреча начнется в понедельник, 1 декабря, в 17:00 по местному времени (01:00 мск следующего дня), в обсуждении примут участие глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

США и Венесуэла: эскалация, ультиматумы и военная подготовка
Радио
Фото:Petty Officer 3rd Class Gladjimi Balisage / U.S. Navy / Reuters

Вечером в субботу, 29 ноября, Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он затем отказался объяснять значение своих слов и предложил: «Не вкладывайте в это никакого смысла». США считают Венесуэлу «не очень дружественной страной», добавил американский лидер.

МИД Венесуэлы назвал заявление Трампа о воздушном пространстве актом моральной агрессии.

В Карибском море, неподалеку от берегов Венесуэлы, развернута крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий — 15 тыс. человек. По одним оценкам, это рекорд со времен вторжения в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венесуэла Дональд Трамп Марко Рубио Пит Хегсет
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Miami Herald узнал об ультиматуме Трампа для Мадуро
Политика
Reuters рассказал, как Венесуэла может ответить на вторжение США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 17:37
Тренера по ММА задержали в Туле по делу о вымогательстве Общество, 17:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:52
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 17:51
Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу Политика, 17:49
Украина добивается от Европы еще €1 млрд до конца года для закупок оружия Политика, 17:46
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 17:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Киргизии избрали новый парламент Политика, 17:39
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко Спорт, 17:37
«ПСБ Благосостояние» стало лауреатом премии Investment Leаders-2025 Пресс-релиз, 17:33
Костин оценил один из пунктов мирного плана фразой «без них обойдемся» Политика, 17:33
Костин объяснил, почему у банков с маркетплейсами не сложился альянс Бизнес, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
В «Кинопоиске» сообщили о трехкратном росте интереса к КХЛ за 2,5 года Спорт, 17:31