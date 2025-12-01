 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп подтвердил телефонный разговор с Мадуро

Трамп подтвердил телефонный разговор с президентом Венесуэлы Мадуро

Президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасам Мадуро. Об этом республиканец сообщил журналистам на борту Air Force One. Запись опубликована в YouTube-канале Белого дома.

«Я бы не сказал, что все прошло хорошо или плохо. Телефонный разговор», — сказал он.

Мадуро призвал ВВС Венесуэлы «быть готовыми» защищать страну
Политика
Фото:Николас Мадуро (Jesus Vargas / Getty Images)

28 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила о телефонном разговоре лидеров. Он, по данным газеты, состоялся до вступления в силу решения Госдепартамента о признании «иностранной террористической организацией» Cartel de los Soles («Картель солнц»), который США связывают с Мадуро.

На следующий день Трамп объявил зону над Венесуэлой и близ нее закрытой для полетов. Это обращение, адресованное «авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми», в МИД Венесуэлы расценили как угрозу силой и нарушение устава ООН.

«Картель солнц» (исп. Cartel de los Soles) — это неофициальное название, которое многие годы используют правоохранительные органы США, журналисты и исследовательские центры для обозначения предполагаемой сети высокопоставленных чиновников и военных Венесуэлы, вовлеченных в наркотрафик. Название происходит от звезд в форме солнца на погонах генералов. В 2005 году правительство экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса прекратило сотрудничество с Управлением по борьбе с наркотиками США. С тех пор Вашингтон регулярно вводит санкции против военных и гражданских чиновников и должностных лиц по обвинению в причастности к наркоторговле.

Весной 2020 года Минюст США признал Мадуро и ряд высших должностных лиц в республике причастными к «наркотерроризму» в связи с сотрудничеством с «Картелем солнц» и объявил награду за информацию, которая может способствовать аресту венесуэльского лидера, в размере $15 млн. В июле 2025-го размер награды был увеличен до $50 млн.

