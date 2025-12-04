 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Белоусов прибыл в Индию с рабочим визитом

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Индию с рабочим визитом, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Белоусов будет участвовать в 22-м заседании в двусторонней межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Россия и Индия подведут итоги совместной работы за прошедший период и определят перспективные направления для продолжения сотрудничества. Кроме того, будут подняты вопросы глобальной и региональной безопасности.

Белоусов встретился с зампредседателя Центрального военного совета КНР
Политика
Чжан Юся и&nbsp;Андрей Белоусов

В четверг, 4 декабря, в Индию прибудет президент России Владимир Путин по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, сообщили ранее в Кремле. Поездка продлится до 5 декабря.

Во время визита Путин проведет переговоры с индийской делегацией во главе с Моди, стороны обсудят вопросы российско-индийских отношений «особо привилегированного стратегического партнерства», включая политику, экономику, науку и культуру. Reuters со ссылкой на источники сообщил, что российская сторона рассчитывает получить помощь Индии в доступе к запчастям и оборудованию для нефтяных активов, а пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что во время визита Путина в Индию будет подписан важный пакет документов.

