Белоусов прибыл в Индию с рабочим визитом
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Индию с рабочим визитом, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Белоусов будет участвовать в 22-м заседании в двусторонней межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
Россия и Индия подведут итоги совместной работы за прошедший период и определят перспективные направления для продолжения сотрудничества. Кроме того, будут подняты вопросы глобальной и региональной безопасности.
В четверг, 4 декабря, в Индию прибудет президент России Владимир Путин по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, сообщили ранее в Кремле. Поездка продлится до 5 декабря.
Во время визита Путин проведет переговоры с индийской делегацией во главе с Моди, стороны обсудят вопросы российско-индийских отношений «особо привилегированного стратегического партнерства», включая политику, экономику, науку и культуру. Reuters со ссылкой на источники сообщил, что российская сторона рассчитывает получить помощь Индии в доступе к запчастям и оборудованию для нефтяных активов, а пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что во время визита Путина в Индию будет подписан важный пакет документов.
