Политика⁠,
0

Белоусов встретился с зампредседателя Центрального военного совета КНР

Белоусов встретился с зампредседателя Центрального военного совета КНР в Москве
Чжан Юся и&nbsp;Андрей Белоусов
Чжан Юся и Андрей Белоусов (Фото: Минобороны России)

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся в рамках визита китайской делегации в Москву. Встреча прошла в здании Национального центра управления обороной России с участием почетного караула и военного оркестра, сообщает Минобороны.

Ключевой темой переговоров стало развитие военного сотрудничества. Российский министр сообщил, что военные ведомства двух стран «существенно расширили количество совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе». Он отметил, что эти учения «направлены на обеспечение безопасности двух стран» и «не направлены против третьих сторон».

После встречи Белоусов напомнил исторический контекст отношений двух стран, упомянув о 80-летии «общей Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом». Он подчеркнул важность сохранения исторической правды в условиях попыток «переписать историю». Обе стороны связали активизацию военного сотрудничества с недавними визитами президента КНР Си Цзиньпина в Россию в мае и президента России Владимира Путина в Китай в сентябре. Белоусов охарактеризовал эти визиты как придавшие «мощный импульс» развитию двусторонних отношений.

Генерал-полковник Чжан Юся сказал, что китайско-российские отношения «стали образцом международных отношений нового типа», и выразил готовность реализовать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Он подтвердил намерение «всесторонне повысить уровень китайско-российских отношений».

