Военная операция на Украине⁠,
Песков отказался считать слова Рубио «вбросом»

Военная операция на Украине
Мирный план по Украине
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Mandel Ngan / Reuters)

Заявления госсекретаря США Марко Рубио о переговорах по урегулированию украинского конфликта не являются вбросом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова Рубио о ключевом пункте спора на переговорах, передает корреспондент РБК.

«Что касается вбросов, то никакой это не вброс. Это заявление госсекретаря», — сказал Песков журналистам.

Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса.

Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине
Марко Рубио

Госсекретарь также добавил, что конфликт невозможно завершить без контактов с Россией. Он подчеркнул, что США приблизились к его завершению, но «еще недостаточно близко».

По словам Рубио, США пытаются понять, возможно ли закончить конфликт и «защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны». При этом он отметил, что американцы не считают реалистичным финансирование Украины на протяжении всего конфликта.

Как прошли шестые переговоры Уиткоффа в Москве
2 декабря в Москве прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Стороны обсуждали мирный план по Украине. Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков по итогам встречи, США и Россия пока не договорились о компромиссном мирном плане, в частности по вопросу территорий. Стороны договорились не разглашать подробную информацию об обсуждаемых вопросах.

