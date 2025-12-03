Песков отказался считать слова Рубио «вбросом»
Заявления госсекретаря США Марко Рубио о переговорах по урегулированию украинского конфликта не являются вбросом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова Рубио о ключевом пункте спора на переговорах, передает корреспондент РБК.
«Что касается вбросов, то никакой это не вброс. Это заявление госсекретаря», — сказал Песков журналистам.
Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса.
Госсекретарь также добавил, что конфликт невозможно завершить без контактов с Россией. Он подчеркнул, что США приблизились к его завершению, но «еще недостаточно близко».
По словам Рубио, США пытаются понять, возможно ли закончить конфликт и «защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны». При этом он отметил, что американцы не считают реалистичным финансирование Украины на протяжении всего конфликта.
2 декабря в Москве прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Стороны обсуждали мирный план по Украине. Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков по итогам встречи, США и Россия пока не договорились о компромиссном мирном плане, в частности по вопросу территорий. Стороны договорились не разглашать подробную информацию об обсуждаемых вопросах.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили