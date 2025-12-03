 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио назвал нереалистичной поддержку Киева на протяжении всего конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

США не считают реалистичным финансирование Украины на протяжении всего конфликта, сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Это нереалистично, и этого не будет», — подчеркнул он. Госсекретарь также считает, что невозможно завершить конфликт, не разговаривая с Россией.

Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине
Политика
Марко Рубио

Ранее о том, что США не могут постоянно финансировать Украину, говорил американский президент Дональд Трамп.

Летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Теги
Персоны
Марко Рубио США Украина
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Рубио назвал мир на Украине возможным только при посредничестве США
Политика
Трамп заявил, что США больше не вовлечены в украинский конфликт финансово
Политика
The Times сообщила, что Рубио «отодвинули» от переговоров по Украине
Политика
