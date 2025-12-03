Рубио назвал нереалистичной поддержку Киева на протяжении всего конфликта

Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

США не считают реалистичным финансирование Украины на протяжении всего конфликта, сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Это нереалистично, и этого не будет», — подчеркнул он. Госсекретарь также считает, что невозможно завершить конфликт, не разговаривая с Россией.

Ранее о том, что США не могут постоянно финансировать Украину, говорил американский президент Дональд Трамп.

Летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL).