Рубио назвал нереалистичной поддержку Киева на протяжении всего конфликта
США не считают реалистичным финансирование Украины на протяжении всего конфликта, сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.
«Это нереалистично, и этого не будет», — подчеркнул он. Госсекретарь также считает, что невозможно завершить конфликт, не разговаривая с Россией.
Ранее о том, что США не могут постоянно финансировать Украину, говорил американский президент Дональд Трамп.
Летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL).
