Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине

Рубио: главным пунктом спора в переговорах являются подконтрольные Киеву 20% ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донецкой Народной Республики. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20 процентов Донецкой области [под контролем Украины]», — сказал он.

The Telegraph назвала голос Путина решающим в переговорах по Украине
Политика

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
