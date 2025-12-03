Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донецкой Народной Республики. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20 процентов Донецкой области [под контролем Украины]», — сказал он.

