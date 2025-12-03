Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press)

Европа под руководством главы евродипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен усиленно продвигает «войну до последнего украинца», пока Россия и США занимаются урегулированием конфликта. Такую мысль выразил в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа, возглавляемая <...> Урсулой и Каей, усиленно продвигает войну до последнего украинца», — написал Медведев.

Он также обвинил фон дер Ляйен в краже «безумного количества денег» на вакцинах в период пандемии коронавируса. Кроме того, Медведев напомнил, что муж Каллас «нажился» на контрактах с Россией.

В заключение он выразил надежду, что глава Еврокомиссии и глава евродипломатии «последуют путем» бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которую задержали накануне по делу о мошенничестве.

Накануне бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини задержали для допроса по делу о мошенничестве. Вместе с ней были задержаны директор Колледжа Европы Чезаре Дзегретти и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. После допроса всех задержанных отпустили.

Расследование связано с возможными нарушениями при проведении тендера на создание новой Европейской дипломатической академии. Следователи подозревают, что колледж, готовящий будущих дипломатов ЕС, которым Могерини руководит с 2020 года, получил конфиденциальную информацию о критериях отбора заявок до официальной публикации.