Медведев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в «продвижении войны»
Европа под руководством главы евродипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен усиленно продвигает «войну до последнего украинца», пока Россия и США занимаются урегулированием конфликта. Такую мысль выразил в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа, возглавляемая <...> Урсулой и Каей, усиленно продвигает войну до последнего украинца», — написал Медведев.
Он также обвинил фон дер Ляйен в краже «безумного количества денег» на вакцинах в период пандемии коронавируса. Кроме того, Медведев напомнил, что муж Каллас «нажился» на контрактах с Россией.
В заключение он выразил надежду, что глава Еврокомиссии и глава евродипломатии «последуют путем» бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которую задержали накануне по делу о мошенничестве.
Накануне бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини задержали для допроса по делу о мошенничестве. Вместе с ней были задержаны директор Колледжа Европы Чезаре Дзегретти и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. После допроса всех задержанных отпустили.
Расследование связано с возможными нарушениями при проведении тендера на создание новой Европейской дипломатической академии. Следователи подозревают, что колледж, готовящий будущих дипломатов ЕС, которым Могерини руководит с 2020 года, получил конфиденциальную информацию о критериях отбора заявок до официальной публикации.
Могерини 52 года. Она занимала пост главы дипломатии ЕС в 2014–2019 годах в комиссии Жан-Клода Юнкера. До карьеры в Евросоюзе была министром иностранных дел Италии в правительстве Маттео Ренци (февраль—октябрь 2014-го), а также депутатом нижней палаты итальянского парламента (2008–2014 годы).
