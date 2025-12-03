 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
0

Медведев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в «продвижении войны»

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Кая Каллас и Урсула&nbsp;фон дер Ляйен
Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press)

Европа под руководством главы евродипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен усиленно продвигает «войну до последнего украинца», пока Россия и США занимаются урегулированием конфликта. Такую мысль выразил в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа, возглавляемая <...> Урсулой и Каей, усиленно продвигает войну до последнего украинца», — написал Медведев.

Он также обвинил фон дер Ляйен в краже «безумного количества денег» на вакцинах в период пандемии коронавируса. Кроме того, Медведев напомнил, что муж Каллас «нажился» на контрактах с Россией.

В заключение он выразил надежду, что глава Еврокомиссии и глава евродипломатии «последуют путем» бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которую задержали накануне по делу о мошенничестве.

Накануне бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини задержали для допроса по делу о мошенничестве. Вместе с ней были задержаны директор Колледжа Европы Чезаре Дзегретти и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. После допроса всех задержанных отпустили.

Расследование связано с возможными нарушениями при проведении тендера на создание новой Европейской дипломатической академии. Следователи подозревают, что колледж, готовящий будущих дипломатов ЕС, которым Могерини руководит с 2020 года, получил конфиденциальную информацию о критериях отбора заявок до официальной публикации.

Могерини 52 года. Она занимала пост главы дипломатии ЕС в 2014–2019 годах в комиссии Жан-Клода Юнкера. До карьеры в Евросоюзе была министром иностранных дел Италии в правительстве Маттео Ренци (февраль—октябрь 2014-го), а также депутатом нижней палаты итальянского парламента (2008–2014 годы).

Анастасия Луценко
Дмитрий Медведев Кая Каллас Урсула фон дер Ляйен
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Федерика Могерини фото
Федерика Могерини
политик
16 июня 1973 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
