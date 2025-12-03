Премьер Финляндии заявил о неготовности гарантировать безопасность Киеву

Ульф Кристерссон и Петтери Орпо (Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters)

Финляндия не готова предоставить Украине гарантии безопасности, но может помочь с организацией мероприятий по ее обеспечению. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, передает Yle.

Орпо заявил, что не знает, почему Финляндию упомянули как одно из государств, обеспечивающих гарантии безопасности, в 28-пунктном мирном плане Вашингтона. Он подчеркнул, что реальные гарантии будут исходить от крупных стран Европы, а также самих США.

«Гарантии безопасности — это довольно серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности», — сказал Орпо.

В конце ноября журналист Axios Барак Равид опубликовал полный текст проекта гарантий безопасности для Украины от США. В нем говорилось, что Киев получит гарантии по аналогии со ст. 5 Североатлантического договора, «адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров».

По его словам, Финляндия не получала подробностей о том, какие гарантии безопасности может предложить США Украине. «Мы продолжим работу над созданием механизмов безопасности, а это не просто гарантии», — добавил премьер-министр Финляндии.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 декабря французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что страны «коалиции желающих» завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и намерены обсудить их с американской стороной «в ближайшие дни».

Перед встречей Зеленского и Макрона во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины. По информации The Wall Street Journal, вопрос о гарантиях так и остался нерешенным по их итогам.

Сам Зеленский назвал 2 декабря вопросы территорий, замороженных активов России и гарантий безопасности «наиболее чувствительными моментами» и «самыми сложными вопросами». По его словам, Украина рассчитывает на «сильные гарантии» от США, Европы и некоторых других лидеров.