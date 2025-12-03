Десятый за ночь российский аэропорт ввел ограничения на полеты

Аэропорт Ярославля (Туношна) временно приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О мерах стало известно в 2:33 мск.

Это уже десятый российский аэропорт, приостановивший полеты текущей ночью — ранее ограничительные меры объявили в воздушных гаванях Самары, Ульяновска, Магаса, Грозного, Владикавказа, Саратова, Пензы, Волгограда и Тамбова.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 2 декабря ограничения вводили в воздушных гаванях Краснодара, Магаса, Нальчика, Владикавказа, Грозного, Тамбова, Махачкалы и Сочи. Ограничительные меры во всех аэропортах были сняты к 7:20 мск. Той ночью силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 45 дронов ВСУ, большинство из них — 14 беспилотников — сбили над Брянской областью.