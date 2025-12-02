Силы ПВО сбили 45 дронов над регионами России, в том числе над Чечней
За ночь ПВО уничтожила над Россией 45 беспилотников, сообщает Минобороны.
Больше всего — 14 дронов — уничтожили над Брянской областью, восемь сбили над Краснодарским краем и шесть над Крымом. Еще пять перехватили над Волгоградской областью, четыре — над Чечней, три — над акваторией Черного моря.
Также два БПЛА уничтожили над Ростовской областью и по одному — над Орловской, Липецкой и Тверской областями.
В течение ночи полеты приостановили восемь аэропортов — в Краснодаре, Магасе, Нальчике, Владикавказе, Грозном, Тамбове, Махачкале и Сочи. Окончательно все ограничения сняли к 7:20 мск.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО перехватили дроны над Белокалитвинским и Шолоховским районами. Обошлось без пострадавших.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили