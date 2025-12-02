Силы ПВО сбили 45 дронов над регионами России, в том числе над Чечней

За ночь ПВО уничтожила над Россией 45 беспилотников, сообщает Минобороны.

Больше всего — 14 дронов — уничтожили над Брянской областью, восемь сбили над Краснодарским краем и шесть над Крымом. Еще пять перехватили над Волгоградской областью, четыре — над Чечней, три — над акваторией Черного моря.

Также два БПЛА уничтожили над Ростовской областью и по одному — над Орловской, Липецкой и Тверской областями.

В течение ночи полеты приостановили восемь аэропортов — в Краснодаре, Магасе, Нальчике, Владикавказе, Грозном, Тамбове, Махачкале и Сочи. Окончательно все ограничения сняли к 7:20 мск.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО перехватили дроны над Белокалитвинским и Шолоховским районами. Обошлось без пострадавших.