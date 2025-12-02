Число приостановивших работу за ночь аэропортов возросло до восьми
Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он написал об этом в 5:30 мск и отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения также действуют в аэропортах Магаса, Нальчика, Владикавказа, Грозного, Тамбова и Махачкалы. Кроме того, поздним вечером 1 декабря аналогичные меры вводили в аэропорту Сочи, где они сохранялись с 22:51 до 23:43 мск.
В российских аэропортах периодически вводят запрет на полеты на фоне угроз налета дронов.
