Число приостановивших работу за ночь аэропортов возросло до восьми

Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он написал об этом в 5:30 мск и отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также действуют в аэропортах Магаса, Нальчика, Владикавказа, Грозного, Тамбова и Махачкалы. Кроме того, поздним вечером 1 декабря аналогичные меры вводили в аэропорту Сочи, где они сохранялись с 22:51 до 23:43 мск.

В российских аэропортах периодически вводят запрет на полеты на фоне угроз налета дронов.