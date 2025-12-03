Девятый российский аэропорт за ночь приостановил полеты

Аэропорт Самары (Курумоч) приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры были введены в 1:33 мск. Менее чем через полчаса ограничения ввели в воздушной гавани Ульяновска.

Это уже восьмой и девятый российские аэропорты, приостановившие полеты текущей ночью. Ранее ограничения были введены в воздушных гаванях Магаса, Грозного, Владикавказа, Саратова, Пензы, Волгограда и Тамбова.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 2 декабря силы ПВО сбили над Россией 45 дронов ВСУ, из них 14 уничтожили над Брянской областью, восемь — над Краснодарским краем и шесть над Крымом. Еще пять сбили над Волгоградской областью, четыре — над Чечней, три — над акваторией Черного моря.Два дрона перехватили над Ростовской областью и по одному — над Орловской, Липецкой и Тверской областями.