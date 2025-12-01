Как выглядит упавший в Гродно беспилотник. Фото
Упавший в белорусском городе Гродно БПЛА успел разбросать листовки экстремистского содержания.
Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД. Дрон обнаружили накануне, 30 ноября.
«В ходе осмотра милиционерами установлено, что дрон оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Кроме этого, с беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности», — сообщили в МВД.
Изучение бортовой информации показало, что точкой запуска дрона была деревня Капчяместис в Лаздийском районе Литвы. БПЛА должен был покинуть территорию Белоруссии через Польшу.
В МИД Белоруссии падение дрона расценили как провокацию как против Минска, так и против Варшавы. В связи с инцидентом ведомство вызвало временного поверенного в делах Литвы в Белоруссии Эрикаса Вилканецаса. Ему выразили протест в связи с нарушением государственной границы.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили