 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Как выглядит упавший в Гродно беспилотник. Фото

Упавший в Гродно беспилотник разбрасывал экстремистские листовки

Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии
Фото: МВД Белоруссии

Упавший в белорусском городе Гродно БПЛА успел разбросать листовки экстремистского содержания.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД. Дрон обнаружили накануне, 30 ноября.

«В ходе осмотра милиционерами установлено, что дрон оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Кроме этого, с беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности», — сообщили в МВД.

Изучение бортовой информации показало, что точкой запуска дрона была деревня Капчяместис в Лаздийском районе Литвы. БПЛА должен был покинуть территорию Белоруссии через Польшу.

Белоруссия обвинила Литву из-за упавшего в Гродно дрона
Политика
Фото: Ximena Borrazás / Getty Images

В МИД Белоруссии падение дрона расценили как провокацию как против Минска, так и против Варшавы. В связи с инцидентом ведомство вызвало временного поверенного в делах Литвы в Белоруссии Эрикаса Вилканецаса. Ему выразили протест в связи с нарушением государственной границы.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Белоруссия Польша дрон беспилотники
Материалы по теме
Белоруссия обвинила Литву из-за упавшего в Гродно дрона
Политика
В Минске выразили протест Литве из-за запуска дрона над Белоруссией
Политика
МЧС Белоруссии усилило контроль радиации после инцидента на АЭС в Литве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 17:37
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Тренера по ММА задержали в Туле по делу о вымогательстве Общество, 17:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:52
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 17:51
Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу Политика, 17:49
Украина добивается от Европы еще €1 млрд до конца года для закупок оружия Политика, 17:46
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 17:39
В Киргизии избрали новый парламент Политика, 17:39
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко Спорт, 17:37
«ПСБ Благосостояние» стало лауреатом премии Investment Leаders-2025 Пресс-релиз, 17:33
Костин оценил один из пунктов мирного плана фразой «без них обойдемся» Политика, 17:33
Костин объяснил, почему у банков с маркетплейсами не сложился альянс Бизнес, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31