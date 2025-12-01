Как выглядит упавший в Гродно беспилотник. Фото

Фото: МВД Белоруссии Фото: МВД Белоруссии Фото: МВД Белоруссии

Упавший в белорусском городе Гродно БПЛА успел разбросать листовки экстремистского содержания.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД. Дрон обнаружили накануне, 30 ноября.

«В ходе осмотра милиционерами установлено, что дрон оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Кроме этого, с беспилотника был осуществлен сброс печатной продукции экстремистской направленности», — сообщили в МВД.

Изучение бортовой информации показало, что точкой запуска дрона была деревня Капчяместис в Лаздийском районе Литвы. БПЛА должен был покинуть территорию Белоруссии через Польшу.

В МИД Белоруссии падение дрона расценили как провокацию как против Минска, так и против Варшавы. В связи с инцидентом ведомство вызвало временного поверенного в делах Литвы в Белоруссии Эрикаса Вилканецаса. Ему выразили протест в связи с нарушением государственной границы.