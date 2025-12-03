Ушаков рассказал, что Уиткофф передал Путину привет от Трампа
Представители президента США Дональда Трампа передали российскому лидеру Владимиру Путину привет и наилучшие пожелания, сообщил после встречи главы государства со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Весьма подвижный, хороший разговор. Конечно, он начался с того, что представители Трампа передали привет и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Ушаков журналистам.
Вместе с Уиткоффом делегацию США представлял зять Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах, помимо Ушакова, также участвовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Встреча Путина и Уиткоффа длилась около пяти часов, стороны обсуждали мирный план США по Украине. Как заявил помощник президента, стороны договорились не раскрывать суть прошедших в Кремле переговоров. По словам Ушакова, компромисс по территориальному вопросу в ходе встречи не был достигнут.
Москва, помимо изначального плана США по Украине из 28 пунктов, по словам Ушакова, получила еще четыре документа.
Ранее, 30 ноября, в Майами состоялась встреча представителей США и Украины по ключевым положениям мирного плана. Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и Кушнер на встрече с украинской делегацией обсуждали некоторые ключевые положения мирного плана — территориальные изменения и вопрос членства Украины в НАТО. По словам главы украинской делегации, секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны достигли значительного прогресса.
