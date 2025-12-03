 Перейти к основному контенту
Ушаков рассказал, что Уиткофф передал Путину привет от Трампа
Video

Представители президента США Дональда Трампа передали российскому лидеру Владимиру Путину привет и наилучшие пожелания, сообщил после встречи главы государства со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Весьма подвижный, хороший разговор. Конечно, он начался с того, что представители Трампа передали привет и наилучшие пожелания от своего президента Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Ушаков журналистам.

Вместе с Уиткоффом делегацию США представлял зять Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах, помимо Ушакова, также участвовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Помощник Путина Ушаков раскрыл итоги переговоров с США. Видео
Политика

Встреча Путина и Уиткоффа длилась около пяти часов, стороны обсуждали мирный план США по Украине. Как заявил помощник президента, стороны договорились не раскрывать суть прошедших в Кремле переговоров. По словам Ушакова, компромисс по территориальному вопросу в ходе встречи не был достигнут.

Москва, помимо изначального плана США по Украине из 28 пунктов, по словам Ушакова, получила еще четыре документа.

Ранее, 30 ноября, в Майами состоялась встреча представителей США и Украины по ключевым положениям мирного плана. Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и Кушнер на встрече с украинской делегацией обсуждали некоторые ключевые положения мирного плана — территориальные изменения и вопрос членства Украины в НАТО. По словам главы украинской делегации, секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны достигли значительного прогресса.

Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Джаред Кушнер
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
