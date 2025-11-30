 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Умеров увидел «ощутимый прогресс на пути к справедливому миру»

Сюжет
Мирный план по Украине

Глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что «есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира», его слова приводит «Страна.ua».

«Встреча была содержательной и успешной. Впереди еще много работы», — сказал Умеров.

Он также сообщил, что на встрече в Майями обсуждались «все вопросы, которые важны для Украины». «И США очень нас поддерживали», — отметил глава делегации.

Госсекретарь США Марко Рубио также счел переговоры с Украиной продуктивными. По его словам, в ходе них был достигнут «дополнительный прогресс».

«По мере того как мы добились прогресса, я думаю, здесь есть общее видение того, что речь идет не только о прекращении войны — что очень важно, — а о обеспечении будущего Украины, будущего, которое, как мы надеемся, будет более процветающим, чем когда-либо», — подчеркнул Рубио.

Материал дополняется

