Политика⁠,
Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре

Президент Колумбии предостерег Трампа и Рубио легендой о кондоре и беркуте
Петро напомнил о легенде, согласно которой спавший поколениями ягуар пробуждается, если беркут нападет на кондора. Он отметил, что в прошлом местные жители уже давали отпор иностранным завоевателям, и предостерег Трампа и Рубио
Густаво Петро
Густаво Петро (Фото: Luisa Gonzalez / Reuters)

Колумбия готова дать ответ США, если те будут вмешиваться в ее дела. Об этом заявил президент страны Густаво Петро, выступая перед собравшимися на митинге.

Он рассказал о легенде, гласящей, что однажды наступит день, когда беркут нападет на кондора и попытается его убить. Тогда ягуар, спавший на протяжении жизни множества поколений, пробудится.

«Предок-ягуар пробудится, если беркут осмелится напасть на кондора. Такова легенда. Не знаю, правда это или нет, но, если это так, я бы сказал [госсекретарю США Марко] Рубио и [президенту страны Дональду] Трампу: будьте осторожны, вы пересекаете Карибское море Освободителей. Будьте осторожны, вы вмешиваетесь в дела родины Боливара», — сказал он.

Самолет президента Колумбии не смог сесть на дозаправку из-за санкций США
Политика
Густаво Петро

Петро добавил, что на колумбийских землях армии крестьян с копьями побеждали «самые могущественные армии мира», включая войско испанского короля и французскую армию.

Колумбия получила независимость от Испании в 1819 году. С Францией страна никогда не воевала напрямую, однако в 1697-м французские войска под командованием Жана-Бернара де Пуанти напали на испанский колониальный город Картахена-де-Индиас, расположенный на территории современной Колумбии. Эти события получили название «Картахенская экспедиция», они были последним крупным сражением между Францией и Испанией перед заключением Рисвикского договора по итогам Девятилетней войны (1688–1697).

«Будьте осторожны, потому что в Карибском море живут народы, которые всегда были привычны к ураганам, и они могут вырваться на свободу, словно ураган. <...> Не пробуждайте ягуара», — предупредил президент Колумбии.

Он подчеркнул, что стороны еще могут урегулировать конфликт дипломатией.

«Давайте поговорим, но лицом к лицу, не вставая на колени перед равными, потому что, если они посмеют, <...> здесь они найдут ягуара, пробуждающегося, могущественного, и история окончательно изменится не только в свободных странах Южной Америки, но и на всей планете [и для всего] человечества», — заключил Петро.

В последнее время отношения между США и Колумбией обострились. В Вашингтоне считают, что политика президента Петро и его высказывания негативно влияют на союзнические отношения между двумя странами. Трамп неоднократно заявлял об уничтожении колумбийских судов, которые, по его словам, перевозили наркотики в Соединенные Штаты.

В середине октября Трамп обвинил Петро в поощрении наркобизнеса в Колумбии и заявил, что США больше не будут направлять в страну финансовую помощь. Перед этим он сообщил об уничтожении «огромной подводной лодки», которая следовала в США. По утверждению Трампа, судно было загружено фентанилом и другими наркотиками.

Петро со своей стороны обвинил США в нарушении суверенитета Колумбии в территориальных водах и убийстве рыбака, который не имел отношения к наркоторговле.

Позднее Минфин США ввел санкции против Петро, его жены и сына, а также главы колумбийского МВД. Эти меры ведомство объяснило борьбой с контрабандой наркотиков из Колумбии. Петро подчеркивал, что активно борется с потоком наркотиков и не «сделает шаг назад» после того, как США объявили о санкциях против него.

