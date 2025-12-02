 Перейти к основному контенту
Форум «Россия зовет!»⁠,
0

Костин спрогнозировал курс доллара к рублю на 2026 год

Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В 2026 году доллар может стоить больше 90 руб. Такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 1» во время форума ВТБ «Россия зовет!».

Он перечислил некоторые факторы, способствующие ослаблению рубля до уровня выше 90 за доллар. Среди них — снижение объемов внебюджетной продажи валюты ЦБ и сокращение доходов бюджета из-за падения цен на нефть. При этом он отметил, что такое умеренное ослабление будет полезно для экспортеров и госбюджета.

Костин поддержал призыв признать проблему «ненастоящего» курса рубля
Финансы
Андрей Костин

Ранее Костин заявил в интервью Reuters, что укрепление рубля связано прежде всего с низким импортом, а нынешний курс не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов предложил ввести плавающий валютный коридор как замену механизма плавающего валютного курса рубля.

ЦБ отказался от режима валютного коридора для рубля осенью 2014 года и объявил о переходе к режиму плавающего валютного курса. Это означает, что курс рубля не является фиксированным и какие-либо цели по уровню курса или темпам его изменения не устанавливаются.

Валютный коридор — один из методов контроля над курсом национальной валюты, заключающийся в определении ЦБ верхнего и нижнего его пределов. Эти пределы регулятор официально называет и не дает колебаниям курса выходить за них путем проведения валютных интервенций.

Центральный банк накануне впервые с 17 июля установил 1 декабря курс доллара США ниже 78 руб. На 3 декабря официальный курс доллара США опустился до минимума с мая 2023 года: регулятор зафиксировал официальный курс американской валюты на уровне 77,4631 руб., евро — 89,8514 руб. и юаня — 10,9251 руб.

Экономист Михаил Задорнов, ранее возглавлявший ВТБ24 и «Открытие», спрогнозировал негативный эффект на курс рубля от новых санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. По его оценке, влияние проявится к началу 2026 года и может ослабить рубль на 7–10%.

Ранее, в конце октября, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что существенного переукрепления рубля не наблюдается.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Андрей Костин ВТБ курс доллара рубль «Россия зовет!»
