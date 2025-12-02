Костин поддержал призыв признать проблему «ненастоящего» курса рубля
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что поддерживает необходимость признать проблему курсообразования рубля, внимание на которую ранее обратил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции в кулуарах форума «Россия Зовет!», передает корреспондент РБК.
В преддверии форума Пьянов подготовил пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», в которой для изменения курса рубля использовал метафору «безумные качели». «Мы имеем сейчас огромную проблему по объяснению нашим китайским партнерам, как формируется курс рубля к юаню, и почему, например, аномалии возникают, когда основные наши нефтяные компании попадают под санкции, но нет никакого влияния на курс рубля», — сказал Пьянов на пресс-конференции.
«Это очень сложно объяснить нашим внешнеэкономическим партнерам. У меня нет желания предложить какое-то решение сейчас. Самое важное — это признать эту проблему и начать это обсуждение», — пояснил первый зампред.
«Я послушал, я поддерживаю. В прозе», — сказал Костин.
Материал дополняется
