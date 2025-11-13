Правительство дополнило список военных, получающих выплаты вместо пенсии

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Правительство России расширило перечень военнослужащих, которые будут получать компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в телеграм-канале.

Право на ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет получат военнослужащие по контракту, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и провокаций в приграничных регионах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции.

Нововведение касается контрактников, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами силовых ведомств — Минобороны, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других. Ранее после заключения контракта они теряли право на получение пенсии за выслугу лет.

«Обеспечить контрактникам компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет правительству поручил президент», — отмечается в сообщении. Сначала такие выплаты были установлены для участников СВО.

В сентябре Минфин России предложил установить льготы по транспортному и земельному налогам для участников военной операции и членов их семей. Об этом сообщала пресс-служба министерства. Соответствующие поправки были заложены в законопроекте, который ведомство подготовило для реализации положений основных направлений налоговой политики.