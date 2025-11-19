В Госдуме опровергли сообщения о повышении пенсионного возраста

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России не планируют повышать пенсионный возраст, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Никто его не повышает, возраст выхода на пенсию, не собирается повышать. Это разговор больше, если хотите, о выгодах того, что ты продолжаешь работать», — сказал Володин.

С 2019 по 2028 год в России проходит пенсионная реформа. Постепенно возраст выхода на пенсию увеличат для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.

Так он объяснил слова депутата Госдумы Светланы Бессараб о пенсионном возрасте. «МК» писал, что она выступила с законодательной инициативой увеличить пенсионный возраст для мужчин до 75 лет, а для женщин — до 70 лет. Позднее Бессараб заявила, что не выступала с такой инициативой. «Внезапно появилась информация, что якобы в скором времени страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Я пояснила, почему этого не будет, потому что сегодня, согласно действующей норме закона, гражданин имеет право выбрать. Он уйдет на пенсию при наступлении пенсионного возраста. Или он будет продолжать работать, но получать пенсию. В этом случае за каждый год работы ему прибавится три индивидуальных пенсионных коэффициента, но не более трех», — заявляла она News.ru.

По словам Володина, Бессараб говорила «о выгодах того, что ты продолжаешь работать. «Но взяли, перефразировали, вот сейчас я говорю, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся», — сказал спикер Госдумы.