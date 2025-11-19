 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

В Госдуме опровергли сообщения о повышении пенсионного возраста

Володин: в России не планируют повышать пенсионный возраст
Сюжет
Пенсии в 2025 году
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России не планируют повышать пенсионный возраст, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Никто его не повышает, возраст выхода на пенсию, не собирается повышать. Это разговор больше, если хотите, о выгодах того, что ты продолжаешь работать», — сказал Володин.

В Думе напомнили о повышении пенсии достигшим 80 лет в ноябре
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С 2019 по 2028 год в России проходит пенсионная реформа. Постепенно возраст выхода на пенсию увеличат для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.

Так он объяснил слова депутата Госдумы Светланы Бессараб о пенсионном возрасте. «МК» писал, что она выступила с законодательной инициативой увеличить пенсионный возраст для мужчин до 75 лет, а для женщин — до 70 лет. Позднее Бессараб заявила, что не выступала с такой инициативой. «Внезапно появилась информация, что якобы в скором времени страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Я пояснила, почему этого не будет, потому что сегодня, согласно действующей норме закона, гражданин имеет право выбрать. Он уйдет на пенсию при наступлении пенсионного возраста. Или он будет продолжать работать, но получать пенсию. В этом случае за каждый год работы ему прибавится три индивидуальных пенсионных коэффициента, но не более трех», — заявляла она News.ru.

По словам Володина, Бессараб говорила «о выгодах того, что ты продолжаешь работать. «Но взяли, перефразировали, вот сейчас я говорю, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся», — сказал спикер Госдумы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Вячеслав Володин Госдума пенсионный возраст Пенсия Светлана Бессараб
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
В Думе напомнили о повышении пенсии достигшим 80 лет в ноябре
Общество
В Думе предложили упростить выход на досрочную пенсию за стаж
Общество
Россиянам напомнили, как легально увеличить пенсию вдвое
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
США ввели санкции против Ohyeahhellno и российского дата-центра Политика, 16:58
В «деле Миндича» появились имена Зеленского и Умерова Политика, 16:57
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
На 91-м году жизни умер театровед Виталий Дмитриевский Общество, 16:55
Дума приняла в первом чтении лицензирование торговли сигаретами и табаком Общество, 16:53
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:51
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Директор Trend Island Николай Константинов — о трансформации универмагов Стиль, 16:49
ДНР получит генераторы и топливозаправщики из госрезерва после удара Политика, 16:45
Плюшевого мишку с ИИ сняли с продажи из-за разговоров о сексе и кокаине Life, 16:45
Минобороны Британии обвинило Россию в нацеливании лазеров на пилотов Политика, 16:43
Особенности нового кроссовера Voyah Taishan для России. Обзор Авто, 16:42
«МегаФон» проанализировал востребованность виртуальных секретарей Пресс-релиз, 16:39
Запрет полетов ввели в аэропорту Сочи Политика, 16:38