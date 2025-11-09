В России уменьшилось количество пенсионеров

Соцфонд: в России на 1 октября насчитывалось более 40,6 млн пенсионеров

Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 октября 2025 года составило более 40,6 млн человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Всего, как посчитали специалисты, в России на начало октября проживали 40,662 млн, из них работают 7,354 млн, не работают — 33,308 млн.

По данным на 1 апреля текущего года в России проживали 40 961 000 пенсионеров. Таким образом, за полгода их количество уменьшилось на 299 тыс.

По состоянию на 1 января 2025 года число пенсионеров на учете в Социальном фонде составляло 41,17 млн. Тогда оно выросло впервые за шесть лет, увеличившись за год на 94 тыс. человек, или на 0,2%.