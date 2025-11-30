Московская пенсионерка потеряла ₽27,6 млн из-за новой схемы мошенников
В Москве 69-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками водоканала и убедили ее передать им ценности и денежные сбережения на общую сумму более 27,6 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Сначала злоумышленник позвонил пенсионерке и, представившись сотрудником водоканала, сообщил о необходимости проверки батарей отопления. Женщина продиктовала ему код из СМС-сообщения, не проверив информацию.
Сразу после этого на связи появился «представитель финансовой организации», который сообщил, что она стала жертвой мошенников. Он продиктовал номер «горячей линии» и прислал ссылку на приложение, которое женщина установила на свой телефон.
Затем с пенсионеркой связался «следователь», который убедил ее, что она якобы финансирует преступную деятельность и должна задекларировать все ценности. По указанию мошенников женщина сфотографировала свои сбережения и ювелирные изделия, сложила их в сумку и отдала курьеру, назвавшему кодовое слово.
В обмен на драгоценности и сбережения она получила «бумажное уведомление» о принятии ценностей. Позже мошенники убедили ее снять со счетов все оставшиеся деньги — часть она отдала курьеру, а часть перевела на указанные счета.
Прокуратура Москвы предупреждает граждан никогда не сообщать коды из СМС, не перезванивать по неизвестным номерам, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать приложения по просьбе звонящих. При любых подозрительных звонках рекомендуется немедленно прекращать разговор.
