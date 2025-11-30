 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

Московская пенсионерка потеряла ₽27,6 млн из-за новой схемы мошенников

Московская пенсионерка потеряла 27,6 млн руб. из-за новой схемы мошенников
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Kunlathida6242 / Shutterstock
В Москве 69-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками водоканала и убедили ее передать им ценности и денежные сбережения на общую сумму более 27,6 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Сначала злоумышленник позвонил пенсионерке и, представившись сотрудником водоканала, сообщил о необходимости проверки батарей отопления. Женщина продиктовала ему код из СМС-сообщения, не проверив информацию.

Сразу после этого на связи появился «представитель финансовой организации», который сообщил, что она стала жертвой мошенников. Он продиктовал номер «горячей линии» и прислал ссылку на приложение, которое женщина установила на свой телефон.

Затем с пенсионеркой связался «следователь», который убедил ее, что она якобы финансирует преступную деятельность и должна задекларировать все ценности. По указанию мошенников женщина сфотографировала свои сбережения и ювелирные изделия, сложила их в сумку и отдала курьеру, назвавшему кодовое слово.

В обмен на драгоценности и сбережения она получила «бумажное уведомление» о принятии ценностей. Позже мошенники убедили ее снять со счетов все оставшиеся деньги — часть она отдала курьеру, а часть перевела на указанные счета.

Прокуратура Москвы предупреждает граждан никогда не сообщать коды из СМС, не перезванивать по неизвестным номерам, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать приложения по просьбе звонящих. При любых подозрительных звонках рекомендуется немедленно прекращать разговор.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мошенник мошенники Москва женщина прокуратура Водоканал
