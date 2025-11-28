 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков ответил на вопрос, ожидать ли возможной войны с НАТО и ЕС

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

России в отношениях с Западом нужно надеяться на мир, но готовиться к возможной войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда, всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», — сказал Песков.

Посольство обвинило британские СМИ в грубом искажении речи Путина
Политика
Владимир Путин

Накануне, 27 ноября, Politico со ссылкой на источник сообщило, что страны ЕС обсуждают меры ответного характера против России в рамках гибридного противостояния, включая кибероперации, согласованные оценки гибридных атак и внезапные учения НАТО. Поводом, как пишет издание, стали инциденты с дронами, глушением GPS и повреждением инфраструктуры в Европе. Часть европейских политиков призывают к более активным действиям, тогда как НАТО подчеркивает оборонительный характер альянса, но допускает асимметричные ответы. В Кремле неоднократно называли обвинения в подготовке диверсий в Европе беспочвенными и голословными.

Российские власти неоднократно заявляли о подготовке Запада к войне. В начале октября президент Владимир Путин пригрозил «убедительным ответом» на милитаризацию стран Европы. Глава государства также подчеркнул, что Россия сама никогда не инициировала военное противостояние, и призвал Запад не провоцировать ее.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. Например, в конце сентября посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что по соглашению с Италией НАТО готовится построить в Болгарии крупнейшую в стране базу. Дипломат назвала решение милитаризацией восточного фланга НАТО.

