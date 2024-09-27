Балицкий заявил, что российские военные дошли до окраины города Гуляйполе
Вооруженные силы России находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» глава региона Евгений Балицкий.
«С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные», — отметил губернатор.
Запорожская область вместе с Херсонской и республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Часть региона, в том числе административный центр — город Запорожье, продолжает оставаться под контролем Киева.
Гуляйполе расположено примерно в 90 км восточнее Запорожья. По данным на февраль 2024 года, в городе проживало около 2 тыс. человек.
Несколькими днями ранее председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные зашли на окраины города Угледар в ДНР, там начались боевые действия.
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