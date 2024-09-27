 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий заявил, что российские военные дошли до окраины города Гуляйполе

Балицкий: в Запорожской области российские военные дошли до окраины Гуляйполя
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы России находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» глава региона Евгений Балицкий.

«С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные», — отметил губернатор.

Запорожская область вместе с Херсонской и республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Часть региона, в том числе административный центр — город Запорожье, продолжает оставаться под контролем Киева.

Гуляйполе расположено примерно в 90 км восточнее Запорожья. По данным на февраль 2024 года, в городе проживало около 2 тыс. человек.

Балицкий сообщил об отправке запорожского батальона в Курскую область
Политика
Фото:BalitskyEV / Telegram

Несколькими днями ранее председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные зашли на окраины города Угледар в ДНР, там начались боевые действия.

Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции

Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

Цены на золото выросла до исторического максимума

Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Евгений Балицкий Запорожская область Военная операция на Украине российские военные
Материалы по теме
Рогов сообщил о зачистке донецкого Нью-Йорка российскими войсками
Политика
Пушилин сообщил о взятии российскими войсками Украинска в ДНР
Политика
Рогов сообщил о заходе российских войск на окраины Угледара в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
ФРС начала перезагрузку экономики США. Что будет с долларом и нефтьюPro, 07:00
Балицкий заявил, что российские военные дошли до окраины города ГуляйполеПолитика, 06:58
В Приморье город Фокино остался без света из-за аварии на подстанцииОбщество, 06:42
Наоми Кэмпбэлл запретили быть попечителем благотворительного фондаОбщество, 06:21
Экс-мэра Сочи решили проверить на причастность к другим преступлениямПолитика, 06:05
ЕК дала Турции и Германии полгода на разрешение спора о донер-кебабеОбщество, 05:50
Обвиняемая по делу о сухпайках для Минобороны признала винуОбщество, 05:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посол Антонов сравнил визит Зеленского в США с голливудским шоуПолитика, 05:18
В России за год на четверть вырос спрос на офисных работниковОбщество, 05:00
Лавров призвал ООН не втягиваться в «псевдомирные» инициативы по УкраинеПолитика, 04:55
Лидер Гаити призвал Францию возместить ущерб от выкупа за независимостьПолитика, 04:31
В Польше заявили, что вопрос Волынской резни тяготит отношения с УкраинойПолитика, 04:09
Суд отклонил претензию бывшего топ-менеджера на долю Гурьева в «ФосАгро»Бизнес, 03:45
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов под НовошахтинскомПолитика, 03:39