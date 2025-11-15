Минобороны России заявило о продвижении на гуляйпольском направлении
Российские войска продвигаются на гуляйпольском направлении, зачищая одновременно междуречье, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Приморцы продвигаются вглубь оборонительных порядков противника на гуляйпольском направлении, одновременно зачищая междуречье», — говорится в сообщении.
Днем 15 ноября Минобороны заявило о взятии российскими войсками села Яблоково в Запорожской области, которое находится менее чем в 10 км от Гуляйполя. Минобороны сообщает о потерях Украины: свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
В последнее время ведомство не раз отчитывалось о взятии под контроль поселений в направлении Гуляйполя. Так, 10 ноября Минобороны сообщило о взятии сел Сладкое и Новое. Два небольших села расположены соответственно к северу и югу от автодороги, связывающей Великую Новоселку и Гуляйполе. От Нового до Гуляйполя примерно 12 километров.
