 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

«Громадське» сообщило об обвале обороны ВСУ в «форпосте Запорожья»

«Громадське»: оборона ВСУ пала в городе Гуляйполе
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские подразделения ведут круговую оборону «на 360 градусов» в Гуляйполе, из-за чего многие сбегают с позиций, рассказали военнослужащие. ВСУ признают тяжелую ситуацию. Минобороны России сообщает о продвижении на этом участке
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Город Гуляйполе в Запорожской области вслед за Покровском в ДНР и Купянском и Харьковской области стал новой критической точкой российско-украинского конфликта, сообщает «Громадське», поговорив с военнослужащими. Телеканал называет этот город форпостом региона, к которому вплотную приблизились российские военные.

«Безусловно, это обвал [фронта]. И скорость продвижения противника сигнализирует нам об этом. Насколько велик этот обвал — сказать сложно, потому что это происходит в данный момент. Кто в этом виноват? Тоже сложный вопрос. Но 102-я бригада имеет право говорить, что ситуация катастрофическая. Потому что они на этом направлении целую вечность», — рассказал источник среди офицеров одного из подразделений в этом направлении.

Командование ВСУ в середине ноября признало, что ситуация в районе Гуляйполя значительно ухудшилась. «Сейчас это один из самых ожесточенных участков. Нам приходится отходить вглубь обороны на другие позиции, которые более удобны для обороны», — сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

Российские войска — «за нашей спиной» в четырех километрах, из-за чего украинские военнослужащие «уже почти в мешке», поделился один из бойцов теробороны Гуляйполя. «Полностью уничтожается любое соединение. Нас мало. Нам нужно усиление, пока нас не уничтожили. И счет идет не на месяцы, не на недели, а на дни», — пояснил он.

Telegraph рассказала о схеме «деньги за землю» в плане США по Украине
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Прорыв произошел на линии Полтавка — Ровнополье в конце сентября и начале октября, рассказали телеканалу собеседники из 102-й бригады теробороны. «[Российские служащие] обошли сзади, а сзади никто не стоял. И мы, по сути, воюем на 360 градусов», — объяснил источник и назвал положение «почти круговой обороной».

По его словам, людей на обороняющихся позициях катастрофически не хватает, что подрывает боевой дух. «Не стану скрывать: есть много [дезертиров]. Потому что люди не выдерживают», — резюмировал он.

Минобороны России в октябре—ноябре не раз сообщало о продвижении на гуляйпольском направлении. Подразделения группировки «Восток» форсировали реку Янчур и начали продвигаться к реке Гайчур, которая как раз протекает через Гуляйполе. Днем 15 ноября Минобороны сообщило о взятии села Яблоково (менее 10 км до Гуляйполя), 20-го числа — села Веселое (около 8 км до Гуляйполя).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Запорожская область Украина ВСУ Гуляйполе
Материалы по теме
NYT рассказала о дилемме Украины между ошибкой и поражением в Покровске
Политика
Рубио подтвердил работу над планом по Украине и призвал к уступкам
Политика
WP узнала об усилении давления США на Зеленского по мирному плану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 14:23 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 14:23
Песков переадресовал военным вопрос о действиях судна «Янтарь» у Британии Политика, 14:34
Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на ближайшие три года Экономика, 14:33
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Образование, 14:31
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах двумя часами в день Общество, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Бибирево стало первым в Москве по снижению предложения в новостройках Недвижимость, 14:25
Совет директоров ЛУКОЙЛа решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов Инвестиции, 14:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия Политика, 14:23
Власти сообщили, что нужно для запуска беспилотных машин на общие дороги Технологии и медиа, 14:22
Доход майнеров биткоина от комиссий упал вдвое с начала года. Почему так Крипто, 14:21
Посольство заявило, что Япония не ввела запрет на авиаперелеты с Россией Общество, 14:20
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:17
Посол Польши заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10