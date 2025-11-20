«Громадське» сообщило об обвале обороны ВСУ в «форпосте Запорожья»

Украинские подразделения ведут круговую оборону «на 360 градусов» в Гуляйполе, из-за чего многие сбегают с позиций, рассказали военнослужащие. ВСУ признают тяжелую ситуацию. Минобороны России сообщает о продвижении на этом участке

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Город Гуляйполе в Запорожской области вслед за Покровском в ДНР и Купянском и Харьковской области стал новой критической точкой российско-украинского конфликта, сообщает «Громадське», поговорив с военнослужащими. Телеканал называет этот город форпостом региона, к которому вплотную приблизились российские военные.

«Безусловно, это обвал [фронта]. И скорость продвижения противника сигнализирует нам об этом. Насколько велик этот обвал — сказать сложно, потому что это происходит в данный момент. Кто в этом виноват? Тоже сложный вопрос. Но 102-я бригада имеет право говорить, что ситуация катастрофическая. Потому что они на этом направлении целую вечность», — рассказал источник среди офицеров одного из подразделений в этом направлении.

Командование ВСУ в середине ноября признало, что ситуация в районе Гуляйполя значительно ухудшилась. «Сейчас это один из самых ожесточенных участков. Нам приходится отходить вглубь обороны на другие позиции, которые более удобны для обороны», — сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

Российские войска — «за нашей спиной» в четырех километрах, из-за чего украинские военнослужащие «уже почти в мешке», поделился один из бойцов теробороны Гуляйполя. «Полностью уничтожается любое соединение. Нас мало. Нам нужно усиление, пока нас не уничтожили. И счет идет не на месяцы, не на недели, а на дни», — пояснил он.

Прорыв произошел на линии Полтавка — Ровнополье в конце сентября и начале октября, рассказали телеканалу собеседники из 102-й бригады теробороны. «[Российские служащие] обошли сзади, а сзади никто не стоял. И мы, по сути, воюем на 360 градусов», — объяснил источник и назвал положение «почти круговой обороной».

По его словам, людей на обороняющихся позициях катастрофически не хватает, что подрывает боевой дух. «Не стану скрывать: есть много [дезертиров]. Потому что люди не выдерживают», — резюмировал он.

Минобороны России в октябре—ноябре не раз сообщало о продвижении на гуляйпольском направлении. Подразделения группировки «Восток» форсировали реку Янчур и начали продвигаться к реке Гайчур, которая как раз протекает через Гуляйполе. Днем 15 ноября Минобороны сообщило о взятии села Яблоково (менее 10 км до Гуляйполя), 20-го числа — села Веселое (около 8 км до Гуляйполя).