Война санкций⁠,
В Финляндии двум россиянам предъявили обвинения в нарушении санкций

В Финляндии прокурор предъявил двум россиянам обвинения в нарушении санкций
Сюжет
Война санкций
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock

В Финляндии прокурор предъявил обвинения двум подозреваемым в нарушении санкционного законодательства, третий признал свою вину ранее, передает Yle.

По данным телерадиокомпании, дело связано с правонарушениями, совершенными в городе Каяани и нескольких других местах в период с 2022 по 2024 год. В ходе следствия оба обвиняемых отрицали вину.

Слушание по делу пройдет в окружном суде Кайнуу 15 декабря.

Как сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Хельсинки, речь идет об обвинении трех российских граждан. Все они числились студентами государственного колледжа Кайнуу.

Прошлой весной трое студентов этого учебного заведения были задержаны по подозрению в аналогичных нарушениях. Полиция провела обыск в училище и в его общежитии. По данным правоохранителей, дело было связано с товарами двойного назначения. Поставки таких товаров в Россию запрещены санкциями.

Анастасия Лежепекова
Финляндия санкции
