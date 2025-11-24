В Финляндии призвали убрать лазейку для приобретения квартир россиянами

Антти Хяккянен (Фото: Omar Marques / Stringer / Getty Images)

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал пересмотреть разрешение россиянам приобретать квартиры путем покупки акций жилищной компании. Об этом глава Минобороны заявил в интервью Yle.

В середине июля в Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для россиян. Власти заявили, что решение принято по соображениям безопасности. Однако запрет не распространяется на квартиры, которые обычно приобретаются путем покупки акций жилищной компании.

«Ситуация, когда, например, весь акционерный капитал жилищной компании в отдаленном районе оказывается в руках враждебно настроенного субъекта, может внезапно создать такую угрозу безопасности», — считает Хяккянен.

Как пишет издание, россияне постоянно покупают жилье в Финляндии. В государстве проживают десятки тысяч людей русского происхождения, которые приобрели жилье для себя и своих семей.

В конце октября власти Финляндии не разрешили одиннадцать сделок с недвижимостью в стране, среди заявителей были в том числе граждане России. В качестве объяснения покупки заявители называли ведение бизнеса или лесного хозяйства, проживание и отдых.

В Минобороны считают, что «недвижимость — это инструмент гибридного влияния», поэтому ведомство намерено предотвращать любые сделки, которые, по его оценке, «могут угрожать национальной безопасности».