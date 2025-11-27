В Финляндии близ границы с Россией пройдут учения с 6,5 тыс. военных
Учения Lively Sentry 25 начнутся в Финляндии 27 ноября, в том числе в районе Кюменлааксо, граничащем с Россией. Ранее об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Финляндии.
Учения пройдут до 4 декабря 2025 года, они затронут районы Восточная Уусимаа, Кюменлааксо и Пяйят-Хяме. В маневрах примут участие около 6 550 солдат, включая 4 тыс. призывников и 1,7 тыс. резервистов, а также более 900 единиц техники, включая бронемашины и танки. Основное внимание уделяется отражению атак силами местного гарнизона и резерва, говорится в сообщении.
Учения станут направлены на поддержание совместимости подразделений и боевой готовности Вооруженных сил Финляндии, подчеркнули в военном ведомстве.
17 ноября Финляндия начала артиллерийские учения также недалеко от границы с Россией. Учения названы Northern Strike 225, они закончились 25 ноября, прошли на полигоне Роваяярви в Восточной Лапландии, который располагается примерно в 100 км от границы с Россией.
В апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса. В МИД России заявили, что Хельсинки после вступления в НАТО усилил свою военную активность, а финские военные учения рядом с российской границей рассматриваются именно в контексте конфронтации западных стран с Москвой.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили