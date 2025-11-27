В Финляндии близ границы с Россией пройдут учения с 6,5 тыс. военных

Учения Lively Sentry 25 начнутся в Финляндии 27 ноября, в том числе в районе Кюменлааксо, граничащем с Россией. Ранее об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Финляндии.

Учения пройдут до 4 декабря 2025 года, они затронут районы Восточная Уусимаа, Кюменлааксо и Пяйят-Хяме. В маневрах примут участие около 6 550 солдат, включая 4 тыс. призывников и 1,7 тыс. резервистов, а также более 900 единиц техники, включая бронемашины и танки. Основное внимание уделяется отражению атак силами местного гарнизона и резерва, говорится в сообщении.

Учения станут направлены на поддержание совместимости подразделений и боевой готовности Вооруженных сил Финляндии, подчеркнули в военном ведомстве.

17 ноября Финляндия начала артиллерийские учения также недалеко от границы с Россией. Учения названы Northern Strike 225, они закончились 25 ноября, прошли на полигоне Роваяярви в Восточной Лапландии, который располагается примерно в 100 км от границы с Россией.

В апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса. В МИД России заявили, что Хельсинки после вступления в НАТО усилил свою военную активность, а финские военные учения рядом с российской границей рассматриваются именно в контексте конфронтации западных стран с Москвой.