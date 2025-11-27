 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Финляндии близ границы с Россией пройдут учения с 6,5 тыс. военных

Учения Lively Sentry 25 начнутся в Финляндии 27 ноября, в том числе в районе Кюменлааксо, граничащем с Россией. Ранее об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Финляндии.

Учения пройдут до 4 декабря 2025 года, они затронут районы Восточная Уусимаа, Кюменлааксо и Пяйят-Хяме. В маневрах примут участие около 6 550 солдат, включая 4 тыс. призывников и 1,7 тыс. резервистов, а также более 900 единиц техники, включая бронемашины и танки. Основное внимание уделяется отражению атак силами местного гарнизона и резерва, говорится в сообщении.

Учения станут направлены на поддержание совместимости подразделений и боевой готовности Вооруженных сил Финляндии, подчеркнули в военном ведомстве.

Финляндия предложит НАТО разместить у себя еще один элемент командования
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

17 ноября Финляндия начала артиллерийские учения также недалеко от границы с Россией. Учения названы Northern Strike 225, они закончились 25 ноября, прошли на полигоне Роваяярви в Восточной Лапландии, который располагается примерно в 100 км от границы с Россией.

В апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса. В МИД России заявили, что Хельсинки после вступления в НАТО усилил свою военную активность, а финские военные учения рядом с российской границей рассматриваются именно в контексте конфронтации западных стран с Москвой.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Финляндия учения российская граница
Материалы по теме
Минобороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ на территории страны
Политика
НАТО начало отработку ответа России на учениях в Средиземном море
Политика
Финляндия начала артиллерийские учения недалеко от границы с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 05:41 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 05:41
«Вашингтон» провел церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина в НХЛ Спорт, 05:41
Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие Политика, 05:36
В Финляндии близ границы с Россией пройдут учения с 6,5 тыс. военных Политика, 05:19
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Украина договорилась с МВФ о новом финансировании на $8,2 млрд Экономика, 04:52
Гладков сообщил о сбитых «воздушных целях» над Белгородом Политика, 04:39
Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН Политика, 04:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Четвертый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:12
В США раскрыли личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома Политика, 03:48
Каллас выступила за сокращение численности российской армии Политика, 03:37
Глава МИД Венгрии объяснил позицию по принятию в ЕС Украины и Сербии Политика, 02:56
Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов Политика, 02:50
Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44 Общество, 02:42
Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один Политика, 02:16