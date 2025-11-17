Yle: жительницы Финляндии сообщили о посторонних на линии при звонках в Россию

Звонившие из Финляндии в Россию заявили о посторонних голосах на линии

Две жительницы Финляндии сообщили по меньшей мере о трех случаях, когда они или их близкие во время звонков родственникам в Россию слышали на линии посторонние голоса. По словам одной из женщин, неизвестный говорил на русском

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Некоторые жители Финляндии сообщили, что при попытке совершить звонок в Россию слышали на линии посторонние голоса, пишет Yle.

Телекомпания рассказала историю жительницы Хельсинки Анны (имя изменено), которая в октябре поехала в Восточную Финляндию навестить родных. Оттуда она вместе с матерью позвонила бабушке в Петрозаводск. Звонок был сделан через сеть оператора Elisa, как отмечает Yle, гудки шли долгое время.

Затем, как утверждает компания, Анна услышала в трубке мужской голос. Мужчина на другом конце спросил по-русски: «Кто там?» Ни Анна, ни ее мать голос не узнали.

Мать женщины ответила мужчине, также по-русски, после чего на линии возникла тишина. Женщины прервали звонок и вскоре повторили попытку дозвониться до родственницы, на этот раз трубку взяла бабушка Анны. На вопрос, отвечал ли кто-нибудь на звонок вместо нее, бабушка ответила отрицательно.

Родившаяся в России жительница города Йоэнсуу Мила, чье имя также изменено, поддерживала связь со своей пожилой матерью в Выборге: женщины общались в основном через WhatsApp (мессенджер принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). Однако в августе, когда мать Милы лежала в больнице и не имела доступа к интернету, женщина звонила ей из Финляндии через сеть мобильного оператора DNA на российский номер «Билайна». Мила также сообщила Yle, что слышала неизвестные голоса. С тем же, по словам женщины, сталкивалась и ее сестра.

Руководитель службы безопасности Elisa Яакко Валлениус объяснил появление посторонних голосов на линии «происходящим на российской стороне». Финские операторы или власти, по его словам, не имеют необходимого доступа, чтобы вызвать подобное.

Служба безопасности и разведки Финляндии (Supo) же заявила, что за телефонными разговорами могут следить. Ведомство рекомендовало использовать альтернативные каналы связи при обсуждении конфиденциальных вопросов.

Российское законодательство обязывает отечественных операторов связи хранить телефонный трафик: разговоры и переписку. Это прописано в «законе Яровой», действующем с июля 2018 года.

Минцифры также подготовило пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, в рамках которого россиянам дали возможность запрещать входящие звонки себе из-за рубежа. Эта функция уже запущена некоторыми операторами.

В Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» высказывали мнение, что предложенные властями меры в законопроекте о борьбе с кибермошенничеством нарушают права человека, так как предусматривают прослушку и запись звонков россиян. В письме в Госдуму ассоциация отмечала, что прослушка и запись звонков в формате, который предлагался в документе, нарушают Конституцию и закон «О персональных данных», то есть «прямо незаконны, даже если один из звонящих — мошенник».

В то же время, если прослушка и анализ речи проводятся уполномоченными спецслужбами, это законно, но если такие действия выполняют гражданские операторы или Минцифры, это является нарушением закона и права на приватность, считают в АРПП. В апреле законопроект был принят.