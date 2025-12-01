Депутат сообщил о запрете пограничникам выпускать Ермака из Украины

Андрей Ермак (Фото: Global Look Press )

На погранпункты Украины пришло письмо о запрете выпускать из страны экс-главу офиса президента Андрея Ермака, уволенного с должности 28 ноября на фоне расследования коррупционной схемы группы Тимура Миндича. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

«На самом деле, вся эта история — просто хрестоматийная. Сначала ты активно приобщаешься к построению людоедской системы. <...> А потом сам попадаешь в ее жернова», — написал депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ермака после того, как к нему пришли с обысками в рамках расследования «Мидас» по делу о коррупции в энергосекторе. The Economist сообщил, что Ермак был «вне себя» после того как узнал о своей отставке. После увольнения Ермак заявил The New York Times, что отправится на фронт.

Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть».

Офис украинского президента Ермак возглавил в 2020 году. Bloomberg назвал позицию Зеленского «уязвимой» после увольнения Ермака. NYT сообщила, что увольнение Ермака может стоить Зеленскому потери политического контроля в стране.