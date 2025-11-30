Economist узнал первую реакцию Ермака на свою отставку

Economist: Ермак был вне себя, когда узнал об отставке

Экс-глава офиса украинского президента Андрей Ермак был «вне себя», когда узнал о своей отставке. Об этом сообщилбританский журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве.

Сторонники Ермака из его окружения в беседе с журналом высказали мнение, что тот стаал жертвой непопулярных решений, принятых самим президентом Владимиром Зеленским.

The Economist отмечает, что глава государства наделил Ермака «огромными полномочиями в сфере безопасности и экономической политики, а также в переговорах». Инсайдеры, однако, сказали журналу, что последнее слово всегда оставалось за Зеленским.

Некоторые из собеседников издания полагают, что президент сохранял Ермаку должность, поскольку рассматривал его как того, кого можно принести в жертву в случае необходимости.

«Ермак был больше, чем просто главным советником Зеленского. Но президент предоставил ему полномочия и мог их отозвать», — сказал изданию бывший украинский чиновник.

Материал дополняется