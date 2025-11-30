 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Economist узнал первую реакцию Ермака на свою отставку

Economist: Ермак был вне себя, когда узнал об отставке

Экс-глава офиса украинского президента Андрей Ермак был «вне себя», когда узнал о своей отставке. Об этом сообщилбританский журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве.

Сторонники Ермака из его окружения в беседе с журналом высказали мнение, что тот стаал жертвой непопулярных решений, принятых самим президентом Владимиром Зеленским.

The Economist отмечает, что глава государства наделил Ермака «огромными полномочиями в сфере безопасности и экономической политики, а также в переговорах». Инсайдеры, однако, сказали журналу, что последнее слово всегда оставалось за Зеленским.

Некоторые из собеседников издания полагают, что президент сохранял Ермаку должность, поскольку рассматривал его как того, кого можно принести в жертву в случае необходимости.

«Ермак был больше, чем просто главным советником Зеленского. Но президент предоставил ему полномочия и мог их отозвать», — сказал изданию бывший украинский чиновник.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Андрей Ермак отставка Украина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 01:24 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 01:24
Залужный назвал, что даст Киеву мир без «полной победы» Политика, 01:34
DM предупредила о риске для украинцев остаться без приюта в Шотландии Политика, 01:21
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Economist узнал первую реакцию Ермака на свою отставку Политика, 00:28
Жительница Белгородской области пострадала при атаке беспилотников Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
WP рассказала об одном из самых опасных моментов президентства Зеленского Политика, 00:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минобороны сообщило о 21 сбитом дроне над тремя регионами и Черным морем Политика, 29 ноя, 23:48
Kan узнал о вывозе из Израиля украинским самолетом военной техники США Политика, 29 ноя, 23:39
Во Франции пенсионер разбил яйцо о голову лидера партии Ле Пен Политика, 29 ноя, 23:16
Сергей Брин подарил акции на $1 млрд фонду борьбы с болезнью Паркинсона Бизнес, 29 ноя, 23:00
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 29 ноя, 23:00
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 29 ноя, 22:46
NYT рассказала, как увольнение Ермака может ослабить Зеленского Политика, 29 ноя, 22:44