ВТБ показал ролик с Набиуллиной — судьей и Силуановым — велосипедистом

Форум «Россия зовет!»
ВТБ показал ролик с Набиуллиной — судьей и Силуановым — велосипедистом
Банк ВТБ выпустил рекламный ролик, созданный с использованием искусственного интеллекта, в котором чиновники экономического блока и глава Центробанка предстали в спортивных образах. Видеоролик есть у РБК.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина изображена в ролике в качестве судьи со свистком, глава Минфина Антон Силуанов — на спортивном велосипеде, но с футбольным мячом. Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников — бьют по мячу в форме футболистов. На ролике есть и глава ВТБ Андрей Костин.

Костин счел «хорошим» для себя любой курс рубля
Экономика
Андрей Костин

Саундтреком к проморолику стала новая версия рок-песни Moscow Calling. Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов написал эту версию специально для Банка ВТБ.

Видео было опубликовано в преддверии форума «Россия зовет!», который пройдет в Москве 2-3 декабря.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года. Он собирает инвесторов, представителей государственных органов, глав российских и зарубежных компаний. В 2025 году форум проводился в ведущих регионах страны и завершится традиционным двухдневным мероприятием в Москве.

В прошлые годы Андрей Костин неоднократно представал перед гостями и участниками форума в неожиданном виде.

Так, в 2017 год темой закрытой вечеринки в дни форума стали 1950-е годы в СССР и слоган: «Инвесторы всех стран, объединяйтесь». Костюмы Костина и первого зампред правления ВТБ Юрия Соловьева напомнили многим образы Иосифа Сталина и Никиты Хрущева.

В 2018 году вечер был посвящен вселенной «Звездных войн: тогда Костин вышел к гостям в роли Оби-Вана Кеноби.

В 2019 году Костин и топ-менеджмент ВТБ встретили гостей традиционного приема в стиле героев фэнтезийной саги о Гарри Поттере. Глава банка примерил роль руководителя школы Хогвардс-сити Андрея Дамблдоровича (в оригинальных книгах Джоан Роулинг — Альбус Дамблдор).

Денис Малышев
ВТБ Андрей Костин Эльвира Набиуллина «Россия зовет!» Антон Силуанов искусственный интеллект Максим Орешкин Максим Решетников
БАНК ВТБ (ПАО)
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Максим Орешкин фото
Максим Орешкин
замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
Максим Решетников фото
Максим Решетников
политик, министр экономического развития России
11 июля 1979 года
