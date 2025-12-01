ВТБ показал ролик с Набиуллиной — судьей и Силуановым — велосипедистом
Банк ВТБ выпустил рекламный ролик, созданный с использованием искусственного интеллекта, в котором чиновники экономического блока и глава Центробанка предстали в спортивных образах. Видеоролик есть у РБК.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина изображена в ролике в качестве судьи со свистком, глава Минфина Антон Силуанов — на спортивном велосипеде, но с футбольным мячом. Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников — бьют по мячу в форме футболистов. На ролике есть и глава ВТБ Андрей Костин.
Саундтреком к проморолику стала новая версия рок-песни Moscow Calling. Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов написал эту версию специально для Банка ВТБ.
Видео было опубликовано в преддверии форума «Россия зовет!», который пройдет в Москве 2-3 декабря.
Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года. Он собирает инвесторов, представителей государственных органов, глав российских и зарубежных компаний. В 2025 году форум проводился в ведущих регионах страны и завершится традиционным двухдневным мероприятием в Москве.
В прошлые годы Андрей Костин неоднократно представал перед гостями и участниками форума в неожиданном виде.
Так, в 2017 год темой закрытой вечеринки в дни форума стали 1950-е годы в СССР и слоган: «Инвесторы всех стран, объединяйтесь». Костюмы Костина и первого зампред правления ВТБ Юрия Соловьева напомнили многим образы Иосифа Сталина и Никиты Хрущева.
В 2018 году вечер был посвящен вселенной «Звездных войн: тогда Костин вышел к гостям в роли Оби-Вана Кеноби.
В 2019 году Костин и топ-менеджмент ВТБ встретили гостей традиционного приема в стиле героев фэнтезийной саги о Гарри Поттере. Глава банка примерил роль руководителя школы Хогвардс-сити Андрея Дамблдоровича (в оригинальных книгах Джоан Роулинг — Альбус Дамблдор).
