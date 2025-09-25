Костин счел «хорошим» для себя любой курс рубля

Глава ВТБ Костин: мне бы какой курс ни был, все хорошо будет

Костин отметил, что курс рубля важен для бюджета и экспортеров, а для него «какой курс ни был, все хорошо будет». До этого он говорил о необходимости «отруливать» к курсу «90 плюс» за доллар. Минэк прогнозирует укрепление рубля

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него «хорошим» будет любой курс рубля, отметив, что стоимость валюты важна для бюджета и экспортеров, передает корреспондент РБК.

В ходе пленарного заседания XXII Международного банковского форума председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил Костина оценить перспективу курса 95–98 руб. за доллар. «Реальна ли она?» — спросил депутат.

«Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет», — ответил глава ВТБ.

В июне Костин говорил, что нынешнее укрепление рубля вредно для российской экономики. По его мнению, необходимо «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар, что будет хорошо и для бюджета, и для экономики.

Минэкономразвития в сентябре спрогнозировало более крепкий курс рубля, чем ожидалось весной. По оценке ведомства, среднегодовой курс доллара в 2025-м составит 86,1 руб. вместо апрельских 94,3. В прогнозе на следующие три года среднегодовой курс доллара также изменился в сторону укрепления рубля:

2026: ₽92,2 против ₽100,2;

2027: ₽95,8 против ₽103,5;

2028: ₽100,1 против ₽106.

Официальный курс доллара на 25 сентября от ЦБ составляет 83,99 руб.