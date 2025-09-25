 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы⁠,
0

Костин счел «хорошим» для себя любой курс рубля

Глава ВТБ Костин: мне бы какой курс ни был, все хорошо будет
Сюжет
Курс рубля: текущие котировки, динамика и прогнозы
Костин отметил, что курс рубля важен для бюджета и экспортеров, а для него «какой курс ни был, все хорошо будет». До этого он говорил о необходимости «отруливать» к курсу «90 плюс» за доллар. Минэк прогнозирует укрепление рубля
Курс доллара ЦБ USD ₽83,351 -0,8% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него «хорошим» будет любой курс рубля, отметив, что стоимость валюты важна для бюджета и экспортеров, передает корреспондент РБК.

В ходе пленарного заседания XXII Международного банковского форума председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил Костина оценить перспективу курса 95–98 руб. за доллар. «Реальна ли она?» — спросил депутат.

«Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет», — ответил глава ВТБ.

В июне Костин говорил, что нынешнее укрепление рубля вредно для российской экономики. По его мнению, необходимо «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар, что будет хорошо и для бюджета, и для экономики.

Греф спрогнозировал ослабление курса рубля до конца года
Экономика
Герман Греф

Минэкономразвития в сентябре спрогнозировало более крепкий курс рубля, чем ожидалось весной. По оценке ведомства, среднегодовой курс доллара в 2025-м составит 86,1 руб. вместо апрельских 94,3. В прогнозе на следующие три года среднегодовой курс доллара также изменился в сторону укрепления рубля:

  • 2026: ₽92,2 против ₽100,2;
  • 2027: ₽95,8 против ₽103,5;
  • 2028: ₽100,1 против ₽106.

Официальный курс доллара на 25 сентября от ЦБ составляет 83,99 руб.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Андрей Костин ВТБ курс рубля
Материалы по теме
В Минфине назвали «решающий фактор» для рубля
Экономика
Минэк спрогнозировал более крепкий рубль и торможение ВВП
Экономика
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 24 сен, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 24 сен, 12:34
«Неквалам» откроют доступ к ЦФА с привязкой к ключевой ставке Крипто, 14:52
Украинский дрон пытался атаковать Курскую АЭС-2 Политика, 14:50
В Венгрии подсчитали убытки из-за отказа от российского газа Политика, 14:47
Дмитрий Дибров официально развелся с женой Общество, 14:45
Bosch сократит «пятизначное число» сотрудников, выпускающих автозапчасти Авто, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Цифровизация, 14:39
ЦСКА потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах КХЛ Спорт, 14:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Повесившей плакат с Путиным директору Нарвского музея дали 10 лет заочно Политика, 14:35
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 14:34
Новак раскрыл, на какой срок продлят запрет на экспорт бензина Экономика, 14:30
Ректора СПбГИКиТ Сазонову уволили после жалоб студентов и преподавателей Общество, 14:29
Брокер ВТБ: потенциал российского рынка — десятки процентов Инвестиции, 14:29
Вышел трейлер сериала «Хроники русской революции» С Юрой Борисовым Life, 14:24
Медведев ответил Зеленскому на «бомбоубежища для чиновников Кремля» Политика, 14:20