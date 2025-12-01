Трамп пообещал проверить сообщения о приказе Хегсета добить раненых

Пит Хегсет (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Администрация американского президента проверит сообщения СМИ, согласно которым глава Министерства войны (Пентагона) Пит Хегсет в сентябре отдал приказ убить людей, выживших при ударе по катеру в Карибском море. Об этом заявил глава государства Дональд Трамп. Видео с пресс-конференции опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Мы посмотрим, мы разберемся», — ответил Трамп на вопрос, было бы законно нанести по выжившим на катере второй удар.

Трамп также заявил, что сам не видит смысла в повторном ударе и подчеркнул, что Хегсет придерживается того же мнения. Кроме того, как заявил Трамп, Хегсет заверил его, что не отдавал соответствующий приказ. «Пит сказал, что этого не было <...> Пит сказал, что не отдавал приказа убить этих двух мужчин», — сказал Трамп.

Ранее о таком приказе Хегсета сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники. Согласно материалу издания, военные нанесли удар по катеру (который связали с наркоторговлей) в Карибском море. Остались двое выживших. Их добили, чтобы уничтожить всех на борту, — согласно приказу главы Пентагона. «Приказ был убить всех», — сказал один из источников.

Хегсет в ответ на обвинения заявил, что информация «сфабрикована», а «текущие операции в Карибском море являются законными». Financial Times позже сообщила, что cенаторы-демократы Тим Кейн и Марк Келли, а также конгрессмен-республиканец Майк Тернер назвали возможные действия Хегсета военным преступлением. Кроме того, в сенате заявили, что направили расследование в Министерство войны.