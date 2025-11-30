 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
WP узнала о проверке конгресса США приказа Хегсета «убивать всех»

В конгрессе США усилят контроль над Пентагоном из-за приказа Хегсета «убивать всех» на наркосудах в Карибском море. Хегсет назвал репортажи СМИ сфабрикованными, подчеркнув цель уничтожения наркотеррористов

Комитеты Сената и Палаты представителей заявили, что усилят контроль над Пентагоном после публикации в СМИ сообщения о приказе министра войны Пита Хегсета «убивать всех» на судах с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Председатель Комитета Сената по вооруженным силам, сенатор-республиканец Роджер Уикер и ведущий демократ комитета, сенатор Джек Рид выпустили заявление, в котором говорится, что комитет направил расследование в министерство войны.

Лидеры Палаты вооруженных сил также выпустили краткое заявление о двухпартийных мерах для расследования операции.

О приказе Хегсета «убивать всех» со ссылкой на источники ранее сообщила газета The Washington Post (WP). В материале был описан связанный с наркоторговцами инцидент в Карибском море. Когда военные нанесли первый удар по катеру, подозреваемому в наркотрафике, остались двое выживших. Их добили, чтобы уничтожить всех на борту, — согласно приказу главы Пентагона. «Приказ был убить всех», — сказал один из источников.

FT узнала о «страшной тайне» Вашингтона об отношениях Дрисколла и Хегсета
Политика
Дэниел Дрисколл (слева) и Пит Хегсет (справа)

Хегсет прокомментировал в Х сообщения СМИ об отданном им приказе и обвинил СМИ в распространении «сфабрикованных, подстрекательских и уничижительных» данных с целью дискредитировать американских военных, «защищающих родину».

«Как мы говорили с самого начала и в каждом заявлении, эти высокоэффективные удары специально предназначены для того, чтобы быть смертельными, кинетическими. Заявленная цель — остановить распространение смертоносных наркотиков, уничтожить нарколодки и наркотеррористов, отравляющих американский народ. Каждый убитый нами наркоторговец связан с организацией, признанной террористической», — написал министр.

Американский президент Дональд Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских, в августе. Сейчас в Западном полушарии идет глобальная операция Пентагона против наркокартелей под названием Southern Spear («Южное копье»).

По информации WP, эта кампания Пентагона уже унесла жизни более 80 человек и является незаконной, а также может вызвать в будущем судебное преследование.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Пит Хегсет Пентагон США наркоторговля
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
