Над Ленинградской областью сбили четыре беспилотника

В Ленинградской области сбили четыре беспилотника, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«По предварительным данным, уничтожено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал он. Губернатор также объявил отбой беспилотной опасности, которая действовала более двух часов.

Кроме того, над Смоленской областью дежурные средства ПВО сбили один украинский беспилотник, о чем сообщил глава региона Василий Анохин.

В результате никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На месте падения обломков работают оперативные службы. Анохин призвал жителей города соблюдать меры безопасности и напомнил об ограничениях, включая запрет на распространение данных о последствиях применения дронов и работы систем ПВО.

О налете также сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Беспилотники атаковали три района — Азовский, Мясниковский и Миллеровский. Никто не пострадал. Незадолго до Слюсаря глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил об одном уничтоженном над регионом дроне. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры тоже.

В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотников повредили вышку сотовой связи и три частных дома.