 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Ленинградской областью сбили четыре беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

В Ленинградской области сбили четыре беспилотника, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«По предварительным данным, уничтожено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал он. Губернатор также объявил отбой беспилотной опасности, которая действовала более двух часов.

Кроме того, над Смоленской областью дежурные средства ПВО сбили один украинский беспилотник, о чем сообщил глава региона Василий Анохин.

В результате никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На месте падения обломков работают оперативные службы. Анохин призвал жителей города соблюдать меры безопасности и напомнил об ограничениях, включая запрет на распространение данных о последствиях применения дронов и работы систем ПВО.

Минобороны отчиталось о 33 сбитых за ночь беспилотниках
Политика

О налете также сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Беспилотники атаковали три района — Азовский, Мясниковский и Миллеровский. Никто не пострадал. Незадолго до Слюсаря глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил об одном уничтоженном над регионом дроне. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры тоже.

В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотников повредили вышку сотовой связи и три частных дома.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники Ленинградская область Смоленская область
Материалы по теме
Над Ленинградской областью отразили атаку дронов
Политика
Минобороны отчиталось о 33 сбитых за ночь беспилотниках
Политика
На Кубани обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 08:16 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 08:16
Баффетт и Кук уходят на пенсию. Почему их преемникам крупно не повезетПодписка на РБК, 08:35
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Трамп пообещал проверить сообщения о приказе Хегсета добить раненых Политика, 08:14
Дела о таможенной стоимости приняли неожиданный поворот: разбор практикиПодписка на РБК, 08:07
ФСБ заявила о покушении на сотрудника Минобороны в Крыму Политика, 08:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:58
Украина ответила на протест Казахстана из-за атаки на КТК в Новороссийске Политика, 07:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Над Россией за ночь сбили 32 дрона Политика, 07:43
Еврокомиссар предостерег США от «исторической ошибки огромных масштабов» Политика, 07:37
Москвичам спрогнозировали туман в первый день календарной зимы Общество, 07:35
Рубль крепкий, а доверие хрупкое: почему россияне несут валюту в банкиПодписка на РБК, 07:30
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Сенаторы США заподозрили главу Пентагона в военных преступлениях Политика, 07:22
Киев признал причастность к атакам на два танкера в Черном море Политика, 07:17