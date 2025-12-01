 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

На Кубани обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи

Оперштаб: на Кубани обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи
Сюжет
Военная операция на Украине
Повреждения получили также три частных дома в Северском районе, никто не пострадал, сообщил оперштаб

В Северском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи, сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.

Кроме того, повреждения получили три частных дома.

На атакованном дроном НПЗ в Краснодарском крае потушили открытый огонь
Политика
Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

«Фрагменты упали по разным адресам в пгт. Ильский. В трех домах выбило стекла», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что никто не пострадал.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Краснодара, который принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск, введены дополнительные ограничения на полеты.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Краснодарский край беспилотники
