На Кубани обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи
В Северском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи, сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.
Кроме того, повреждения получили три частных дома.
«Фрагменты упали по разным адресам в пгт. Ильский. В трех домах выбило стекла», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что никто не пострадал.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Краснодара, который принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск, введены дополнительные ограничения на полеты.
