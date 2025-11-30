Минобороны: за ночь над Россией сбили 33 беспилотника

Минобороны отчиталось о 33 сбитых за ночь беспилотниках

Силы ПВО ночью 30 ноября перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионам России и Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили над территорией Ростовской области — там уничтожили 16 БПЛА. Еще семь беспилотников перехватили над Краснодарским краем. Над территорией Белгородской области уничтожили три БПЛА, а над Курской — один.

Еще шесть дронов сбили над акваторией Черного моря.

Ночью 30 ноября в трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты. В 02:25 мск прием и выпуск судов приостановили в Геленджике, в 03:11 мск — в Краснодаре, а в 06:47 — в Саратове.