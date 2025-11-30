 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось о 33 сбитых за ночь беспилотниках

Минобороны: за ночь над Россией сбили 33 беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО ночью 30 ноября перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионам России и Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили над территорией Ростовской области — там уничтожили 16 БПЛА. Еще семь беспилотников перехватили над Краснодарским краем. Над территорией Белгородской области уничтожили три БПЛА, а над Курской — один.

Еще шесть дронов сбили над акваторией Черного моря.

Минобороны сообщило о 21 сбитом дроне над тремя регионами и Черным морем
Политика

Ночью 30 ноября в трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты. В 02:25 мск прием и выпуск судов приостановили в Геленджике, в 03:11 мск — в Краснодаре, а в 06:47 — в Саратове.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Минобороны БПЛА ПВО
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 21 сбитом дроне над тремя регионами и Черным морем
Политика
Жительница Белгородской области пострадала при атаке беспилотников
Политика
Власти Волгограда уточнили последствия атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 07:44 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 07:44
Четыре человека погибли при стрельбе на детском дне рождения в Калифорнии Общество, 07:56
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Минобороны отчиталось о 33 сбитых за ночь беспилотниках Политика, 07:25
Москвичей предупредили о постепенном похолодании и дожде Общество, 07:14
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты Политика, 07:03
Что изменится в российских законах в декабре Общество, 07:01
Казахстан предупредил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК Политика, 06:55
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В МИД Ирана назвали произволом действия Трампа по отношению к Венесуэле Политика, 06:50
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Ким Чен Ын анонсировал «новую важную миссию» для военных КНДР Политика, 06:33
Истребитель ВВС США перехватил самолет возле резиденции Трампа во Флориде Политика, 06:15
В Приморье более 6 тыс. человек остались без света из-за аварии Общество, 05:46
В Индиане более 40 машин столкнулись из-за снегопада Общество, 05:24
В Думе напомнили об идее «родительской зарплаты» для неработающих матерей Финансы, 05:09