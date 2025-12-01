 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Тульской и Ростовской областях сбили беспилотники

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью средства ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожили в трех районах — Азовском, Мясниковском и Миллеровском. В результате налета никто не пострадал, информацию о последствиях на земле уточняют.

Кроме того, утром 1 декабря глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил об одном уничтоженном над регионом дроне. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Над Ленинградской областью отразили атаку дронов
Политика

С начала военной операции на Украине Ростовская и Тульская области наряду с другими регионами России подвергаются атакам украинских беспилотников.

Так, накануне в Ростовской области две больницы, 128 многоэтажных домов, шесть детских садов и четыре школы остались без отопления после атаки дронов на котельную в Гуково. 16 ноября Минобороны отчиталось о шести беспилотниках, сбитых над Тульской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Ростовская область Тульская область атака дронов беспилотники ПВО
