В Тульской и Ростовской областях сбили беспилотники
Минувшей ночью средства ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Беспилотники уничтожили в трех районах — Азовском, Мясниковском и Миллеровском. В результате налета никто не пострадал, информацию о последствиях на земле уточняют.
Кроме того, утром 1 декабря глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил об одном уничтоженном над регионом дроне. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
С начала военной операции на Украине Ростовская и Тульская области наряду с другими регионами России подвергаются атакам украинских беспилотников.
Так, накануне в Ростовской области две больницы, 128 многоэтажных домов, шесть детских садов и четыре школы остались без отопления после атаки дронов на котельную в Гуково. 16 ноября Минобороны отчиталось о шести беспилотниках, сбитых над Тульской областью.
