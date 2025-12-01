В Северной Осетии и Ставропольском крае сообщили об угрозе атаки дронов
На территории Северной Осетии и Ставропольского края объявлена беспилотная опасность, сообщили главы регионов Сергей Меняйло и Владимир Владимиров.
Меняйло также предупредил о возможном замедлении мобильной связи и интернета. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
Незадолго до этого режим воздушной опасности объявили в Таганроге. 28 ноября над селом в Северной Осетии ПВО сбила беспилотник.
До этого, 12 ноября, на территории промзоны в Ставропольском крае в результате падения обломков дрона возник пожар.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили