В Северной Осетии и Ставропольском крае сообщили об угрозе атаки дронов

На территории Северной Осетии и Ставропольского края объявлена беспилотная опасность, сообщили главы регионов Сергей Меняйло и Владимир Владимиров.

Меняйло также предупредил о возможном замедлении мобильной связи и интернета. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Незадолго до этого режим воздушной опасности объявили в Таганроге. 28 ноября над селом в Северной Осетии ПВО сбила беспилотник.

До этого, 12 ноября, на территории промзоны в Ставропольском крае в результате падения обломков дрона возник пожар.