В Таганроге объявили воздушную опасность
В Таганроге действует режим воздушной опасности, сообщила мэр Светлана Камбулова в телеграм-канале.
Она порекомендовала жителям города покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Камбулова также призвала граждан сохранять спокойствие.
В ночь на 25 ноября Таганрог подвергся атаке дронов, которую губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал самой масштабной за весь период. В результате налета погибли четыре человека, не менее восьми пострадали. В городе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.
Позднее, 29 ноября, беспилотники вновь атаковали Таганрог. Обошлось без пострадавших, однако, как отметил Слюсарь, последствия оказались «довольно серьезными».
