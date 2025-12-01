В Таганроге объявили воздушную опасность

В Таганроге действует режим воздушной опасности, сообщила мэр Светлана Камбулова в телеграм-канале.

Она порекомендовала жителям города покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Камбулова также призвала граждан сохранять спокойствие.

В ночь на 25 ноября Таганрог подвергся атаке дронов, которую губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал самой масштабной за весь период. В результате налета погибли четыре человека, не менее восьми пострадали. В городе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Позднее, 29 ноября, беспилотники вновь атаковали Таганрог. Обошлось без пострадавших, однако, как отметил Слюсарь, последствия оказались «довольно серьезными».