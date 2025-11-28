В одном из сел Северной Осетии силы ПВО сбили беспилотник

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Северной Осетии силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в небе над селом Алханчурт Пригородного района.



«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме», — написал Меняйло.

Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений на земле также не было.

Глава республики напомнил о запрете публиковать фотографии и видеокадры происшествий, связанных с БПЛА.

Незадолго до этого, утром 28 ноября, Меняйло написал, что в республике введен режим беспилотной опасности, и предупредил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета.

Закрытыми остаются аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. «В Моздоке и в аэропорту Владикавказ введен режим «Ковер», — уточнил Меняйло вскоре после объявления Росавиацией ограничительных мер. Полеты также приостанавливала авиагавань Нальчика. Отправлять и принимать рейсы аэропорт снова начал в 9:12 мск.