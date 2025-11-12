 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ставропольском крае произошел пожар в промзоне из-за обломков дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Пожар возник на территории промзоны в Буденновске после падения обломков сбитых БПЛА. Пострадавших нет

На территории промзоны в Ставропольском крае произошло возгорание в результате падения обломков дрона. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Над Буденновским округом силы ПВО Минобороны России отразили террористическую атаку украинских беспилотников. От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Губернатор сообщил об отраженной атаке дронов на Ростовскую область
Политика

Согласно последним данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения работают штатно, добавил он.

Российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников на фоне военной операции. В ночь на 12 ноября дрон был также сбит на подлете к Москве. Еще три беспилотника сбили над Брянской областью. Режим беспилотной опасности объявляли и в других регионах, в частности, в Тульской и Пензенской областях, а также в Кабардино-Балкарии.

Об отраженной атаке дронов на регион также сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, уточнил он.

Ночью полеты приостанавливали в аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа. Такие меры, как правило, вводят на фоне угроз атак беспилотников. Ограничения уже сняты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ставропольский край беспилотники
Владимир Владимиров фото
Владимир Владимиров
губернатор Ставропольского края
14 октября 1975 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В российских регионах за ночь уничтожили 37 беспилотников
Политика
Над Брянской областью сбили три дрона
Политика
На подлете к Москве сбили дрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Власти предложили пересмотреть расчет налога на коммерческую недвижимостьПодписка на РБК, 06:50
Астрономы предупредили о предстоящей мощной вспышке солнечной плазмы Общество, 06:50
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН Политика, 06:33
В Ставропольском крае произошел пожар в промзоне из-за обломков дрона Политика, 06:22
Губернатор сообщил об отраженной атаке дронов на Ростовскую область Политика, 06:12
Инвестиции в нейросети в России в 2025 году превысят $0,5 млрдПодписка на РБК, 06:00
Колумбия вслед за Великобританией приостановит обмен разведданными с США Политика, 05:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Песков прокомментировал слова «посланный свыше» Токаева о Трампе Политика, 05:31
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии Политика, 05:17
Трамп заявил, что «обязан» подать иск к ВВС из-за подделки его речи Политика, 05:04
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
ТАСС узнал о тайнике с деньгами в машине отца пропавшей семьи Усольцевых Общество, 04:37
В Аргентине 20 человек пострадали из-за схода поезда с рельсов Общество, 04:30
Российские химчистки пожаловались на зависимость от импорта
РАДИО
 Бизнес, 04:22