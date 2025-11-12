В Ставропольском крае произошел пожар в промзоне из-за обломков дрона

Пожар возник на территории промзоны в Буденновске после падения обломков сбитых БПЛА. Пострадавших нет

На территории промзоны в Ставропольском крае произошло возгорание в результате падения обломков дрона. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Над Буденновским округом силы ПВО Минобороны России отразили террористическую атаку украинских беспилотников. От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Согласно последним данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения работают штатно, добавил он.

Российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников на фоне военной операции. В ночь на 12 ноября дрон был также сбит на подлете к Москве. Еще три беспилотника сбили над Брянской областью. Режим беспилотной опасности объявляли и в других регионах, в частности, в Тульской и Пензенской областях, а также в Кабардино-Балкарии.

Об отраженной атаке дронов на регион также сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, уточнил он.

Ночью полеты приостанавливали в аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа. Такие меры, как правило, вводят на фоне угроз атак беспилотников. Ограничения уже сняты.