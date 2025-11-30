 Перейти к основному контенту
Мошенники придумали схему с блокировкой Apple через сторонний аккаунт

МВД: мошенники придумали схему с блокировкой Apple через сторонний аккаунт
Как защититься от мошенников
Фото: schankz / Shutterstock
Фото: schankz / Shutterstock

Мошенники начали выманивать деньги граждан, блокируя гаджеты Apple через сторонний аккаунт Apple ID, сообщила в телеграм-канале пресс-служба УБК МВД России.

Злоумышленники предлагают пользователям временно авторизоваться в чужом аккаунте под предлогом установки игровых приложений, обещая «активацию недоступного контента», разблокировку премиальной версии или получение доступа по сниженной цене.

После того как пользователь вводит логин и пароль от чужой учетной записи на своем устройстве, мошенники активируют функцию «Найти iPhone» и переводят устройство в режим «Потерян», полностью блокируя его. Пользователю приходит требование перевести деньги за разблокировку, часто с угрозами удаления данных или распространения личной информации.

Вход в чужой Apple ID на собственном устройстве дает злоумышленникам полный контроль над устройством через iCloud, что позволяет блокировать гаджет и требовать выкуп, предупредили в ведомстве.

МВД назвало признаки взлома аккаунтов в мессенджерах
Общество

Главными способами защиты против мошенников на данный момент являются составление сложных паролей и использование двухфакторной аутентификации, сообщили ранее в МВД.

В ведомстве отметили, что госорганы не запрашивают биометрические данные (видео с лицом или голосом) по телефону или сообщениям. Для внесения таких данных в единую систему необходимо личное посещение банка с паспортом, подключеннным к системе.

Также пользователям нужно с недоверием относиться к сообщениям с призывами к действию и ссылками, даже если они пришли от знакомых. Кроме того, МВД предупредило, что на фишинговых сайтах часто присутствуют орфографические ошибки.

Плугина Ирина
МВД мошенники Apple блокировка
