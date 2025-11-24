В МВД назвали основные методы «финансовой самообороны»

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Основными способами защиты против мошенников на сегодня являются составление сложных паролей и использование двухфакторной аутентификации. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

Так, в министерстве призвали учитывать, что официальные органы никогда не запрашивают биометрические данные (видео с лицом или голосом) по телефону или СМС. Для внесения данных в единую биометрическую систему нужно лично прийти в банк с паспортом, который подключен к системе.

Кроме того, людям стоит настороженно относиться к письмам с призывами к действию и ссылками. В МВД посоветовали не доверять просто так ссылкам, даже если письмо пришло от знакомого.

В министерстве также подчеркнули, что фишинговые сайты часто содержат орфографические ошибки и некорректно работающие элементы.

Ранее в ноябре три правила, помогающих защититься от мошенников, назвали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник киберполиции России». Во-первых, просьбы «срочно», «прямо сейчас» следует рассматривать как стоп-сигнал. Во-вторых, человеку необходимо выбрать только один канал доверия для критичных действий — к примеру, личный звонок по известному номеру. В-третьих, «срочность, эмоции, риск упустить выгоду, персональные данные» — если в сообщении есть хотя бы два из этих маркеров, то, скорее всего, в нем используется фишинг или социальная инженерия.